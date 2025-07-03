¡Ú¡ÖTOKIO-BA¡×ÊÄ±à¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Ç¤¢¤ë¡È¥¡¼¥Þ¥ó¡ÉÄ¾·â¡Ä¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡È»ö¸å½èÍý¡É
¡¡ÅÅ·â²ò»¶¤ÇÀ¤´Ö¤òÂç¤¤¯Áû¤¬¤»¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ï½êÄê¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ°Ì¤Ø¤Î¤´ÀâÌÀÅù¤ò½ª¤¨¼¡Âè¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ
¡¡7·î2Æü¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤ÏÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¡È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡É¤À¡£
¡Ö6·î19Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¶à¿µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¶î¤±¤á¤°¤ë¤È¡¢20Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¤Î¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¹ßÈÄ¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¸å¤Ë¤Ï¡ÈTOKIO²ò»¶¡É¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢³Æ»ï¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÃË»Ò¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ä¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¹Êó¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¤Î¸ø±é¤ÇË¬¤ì¤¿°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó20Ê¬´Ö¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤ÎÀ¿¿´À¿°Õ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬¤µ¤óËÜ¿Í¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÎÇÑ¶È¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊ¡Åç¸©¡¦À¾¶¿Â¼¤Ë¤¢¤ë¸òÎ®»ÜÀß¡ÖTOKIO-BA¡×¤ÎÊÄ±à¤À¡£
¡ÖÆ±»ÜÀß¤Ï2021Ç¯¤Ë»ñËÜ¶â800Ëü±ß¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO-BA¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò°÷¤Ë¤ÏTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼Â¶È²È¡¦X»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X»á¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO-BA¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤ÉTOKIO-BA¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤¬¡¢X»á¤Î¼«Âð¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢¿ÆÂ²¤¬¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¼«Âð¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢A»á¤Ë¼èºà°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈX»á¤ÏÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¡¢
¡Ö»Å»öÃæ¤Ê¤Î¤ÇÅÔ¹ç¤¬°¤¯º£Æü¤Ï¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¾¡¼ê¤Ê»ö¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤Þ¤¿¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¸À¤¤ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£°Ê¸å¡¢X»á¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆ±¼Ò¤ÎHP¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊÖ¶â¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È»ö¸å½èÍý¡É¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£TOKIO-BA¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î´õË¾¼Ô¤òÊç¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼è°úÀè¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÄ¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹ñÊ¬¤È¤¤¤¦¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡É¤¬ÄÀÌÛ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£