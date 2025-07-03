²¦ÎÓ¡¢BBQ¤Ë¤¤¤ë¡È½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤Ë¥¤¥é¥Ã¡ÖÃË¤ËÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË21»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡ÊBBQ¡Ë¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡È¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡É¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦ÎÓ¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¶òÃÔº×¤ê¡×¡£½÷À¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔËþ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÃæ¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡ÖBBQ¤Ë±Ç¤¨¤ëÉþ¤ÇÍè¤ë¥ä¥Ä¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡ÖÀî¤Ç¤ä¤ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÏÃË¤ËÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÍè¤ë½÷¤¬Â¿¿ô¡×¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¼«¿È¤â¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ì±þ¾Æ¤±¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö±ø¤ì¤Æ¤â±ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÇÍè¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Î²Æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È»±º¹¤·¤Æ¡¢ÀðÉ÷µ¡»ý¤Ã¤Æ¡¢¡È·Þ¤¨Æù¡É¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¾Æ¤«¤º¤Ë¡¢¤¢¤È¤Ï¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬·ë¹½¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬¡Ö»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤ÎµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÉþ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤·¤Æ¤ë¤ªÍÎÉþ¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤·¤«¤·µÈÀî¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆù¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é·è¤á¤Ä¤±¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö·è¤á¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡ª¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦ÎÓ¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¶òÃÔº×¤ê¡×¡£½÷À¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔËþ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÃæ¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡ÖBBQ¤Ë±Ç¤¨¤ëÉþ¤ÇÍè¤ë¥ä¥Ä¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡ÖÀî¤Ç¤ä¤ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÏÃË¤ËÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÍè¤ë½÷¤¬Â¿¿ô¡×¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¼«¿È¤â¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ì±þ¾Æ¤±¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È»±º¹¤·¤Æ¡¢ÀðÉ÷µ¡»ý¤Ã¤Æ¡¢¡È·Þ¤¨Æù¡É¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¾Æ¤«¤º¤Ë¡¢¤¢¤È¤Ï¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬·ë¹½¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬¡Ö»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤ÎµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÉþ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤·¤Æ¤ë¤ªÍÎÉþ¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤·¤«¤·µÈÀî¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆù¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é·è¤á¤Ä¤±¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö·è¤á¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡ª¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£