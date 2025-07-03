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The transparent CD doesn't play in my CD player.
byu/rket1_45 inlorde
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Virgin Clear CD
byu/ArtistAromatic7644 inlorde
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@thepressedone @Lorde saving the planet one PVC sleeve at a time. VIRGIN LP (FULL TRANSPARENCY EDITION) #lorde #vinyl #vinylrecords #rsd #recordstoreday #lordevirgin #lordussy ♬ original sound - ThePressedOne
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Source: reddit (1, 2) , TikTok(1, 2), Lorde.store (1, 2) , Universal Music via THE VERGE, Entertainment Weekly