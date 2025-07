µíÆýËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¡ª¾ï³ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ø¾ï³êµíÆý¥¢¥¤¥¹ ¥¹¥Ñ¥¦¥È¥¿¥¤¥×¡Ù

常滑ドットコムは、給食にも使われる「常滑牛乳」を原料にした『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』の販促強化を2025年7月より実施します。

常滑ドットコム『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』

種類 : アイスミルク

価格 : 450円(税込)※店頭参考価格。

販路により異なる場合があります。

内容量 : 130ml

発売日 : 販売中

販売場所: 常滑ドットコム店舗(イオンモール常滑)、観光地売店、

オンラインショップ

特徴

●給食用牛乳を活用したアイスミルク

新鮮な常滑牛乳を85度で15分殺菌処理し、牛乳本来の風味を活かしたアイスミルクです。

●スパウトタイプで食べやすい

手軽に持ち歩けて食べやすいパウチ型で、観光客や子ども連れにも人気。

