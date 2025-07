¡Ömake it big¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ª³Ð¤¨¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「大成功する」でした!

直訳すると「大きくさせる」となることから、「大成功する」という意味に派生したそう。

「Many people move to Los Angeles with dreams of making it big in the entertainment industry.」

(多くの人がエンターテインメント業界での成功を夢見てロサンゼルスに移り住む)