Áí¼Ò»Ô¿¦°÷¤ò²¥¤Ã¤¿¤«¡¡¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡²¬»³
²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Î¿·Ä£¼Ë¤Ç¶ÈÌ³¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡±þÂÐ¤·¤¿²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Î¿¦°÷¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Áí¼Ò»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(60)¤¬3Æü¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï3Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Áí¼Ò»ÔÌò½ê¤Ç±þÂÐ¤·¤¿»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷(30Âå)¤ÎÃËÀ¤Îº¸ËË¤ò±¦¼ê¤Ç1ÅÙ²¥¤ê¡¢¿¦°÷¤Î¸øÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö±¦¼ê¤Ç¿¦°÷¤Î±¦¸ª¤ò1²ó¤À¤±ÆÍ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬ÃË¤ÎÆ°µ¡¤ä»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£