¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ÎÉü¸¢¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶¯¡¦52¥³¥¢¤ò¸Ø¤ëCore Ultra 9¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤òµá¤á¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ä¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÆ¬Ç¾¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÊCPU¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¡¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤ÉNeowin¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÐ¾ì¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë¡¢Intel¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤Î¼¡À¤Âå¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×CPU¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£
52¥³¥¢¤È¤¤¤¦¤Ä¤è¤Ä¤èÀÇ½¤Ë¡ª
Intel¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊCore Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂè2À¤Âå¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º2¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±¤Ë¤â¥·¥ê¡¼¥º3¤ÎÂè3À¤Âå¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¤½¤Î¹½À®¤Ï¡¢7¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎSKU¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¥ê¡¼¥¯¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊCore Ultra 3¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊCore Ultra 9¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Þ¤Ç¡¢Nova Lake-S¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º3¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥¢¿ô¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÎCore Ultra 9¤Ï¡¢52¥³¥¢¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡ª ¤Þ¤ë¤Ç¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¤±Xeon¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ê¸½ºß¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±CPU¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¥³¥¢¿ô¤Ï24¡Á16¤Ç¤¹¡Ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ø¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡©
ÍèÇ¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÎCore Ultra 9¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ï¡¢¤¿¤À¥³¥¢¿ô¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·×52¥³¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢16¸Ä¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëP¥³¥¢¤Ø¡¢32¸Ä¤Ï¸úÎ¨À¤ò½Å»ë¤¹¤ëE¥³¥¢¤Ø³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤ë4¸Ä¤Ï¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎLPE¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Ë¡¢Meteor Lake¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½éÂåCore Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿LPE¥³¥¢¤Ø¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×CPU¤Ê¤¬¤éÃíÎÏ¤¹¤ë¹½À®¤¬ÆÃÄ§Åª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¤È¾ÊÅÅÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥´¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¼¡À¤Âå¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×CPU¡£ÀÎ¤Ï¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î°¦¹¥²È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢AI¤â¥²¡¼¥à¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤·¡¢¤â¤¦¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ð¤«¤ê¤Î»þÂå¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î¤è¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¦¤ï¤µ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥½¥±¥Ã¥È¤Î¡ÖLGA1954¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥·¥ê¡¼¥º3¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×CPU¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï2026Ç¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤¬Âçºþ¿·¤µ¤ì¤ëÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
Source: Neowin