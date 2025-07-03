Í»ö¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤¬ãÞ¤ËÊÑ¿È¡ªÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤â´°È÷¤Î¡ÖÈòÆñÃÏ¡×ÁêÎÉÂ¼¤Ë´°À®
·§ËÜ¹ë±«¤«¤é5Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢ÁêÎÉÂ¼¤ËÈòÆñ¡ÖÃÏ¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈòÆñÃÏ¡×¤È¤Ï¡¢·§ËÜ¹ë±«¤Ç¿»¿åÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤Î¹âÂæ¤Ë°ì»þÅª¤ÊÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2Æü¡¢ÁêÎÉÂ¼ÌøÀ¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½×¹©¼°¤Ë¤ÏµÈ¾¾·¼°ìÂ¼Ä¹¤äÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½½Åç¡¦¿·Â¼ÃÏ¶è¤ÎÈòÆñÃÏ¤Ë¤Ï¡¢174¿Í¤¬ÈòÆñ¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê²°º¬¤äÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¡¢Í»ö¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤É¡×¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥ó¥Á¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÎÉÂ¼¤Ë¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×4¤«½ê¤ÎÈòÆñÃÏ¤¬¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÁêÎÉÂ¼¤Ï¡ÖÈó¾ï»þ¤Ï¤â¤È¤è¤êÉáÃÊ¤Ï¸ø±à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈòÆñÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£