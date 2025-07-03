ÊÒÏÓ¤Î»Ö»Î¡¦°ËÄíÈ¬Ïº¤ÈÅÚÊýºÐ»°¤ÎÍ§¾ð¡ÃËëËö¤Ë»¶¤Ã¤¿¿ÆÍ§Æó¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤È¤Ï
1868Ç¯¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¡¢¿·À¯ÉÜ·³¤ÈµìËëÉÜ·³¤Ë¤è¤ëÊêÃ¤ÀïÁè¡£ÊêÃ¤ÀïÁè¤¬½ª·ë¤¹¤ëÌÜÁ°¡¢¹ßÉú¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÌ¿¤ò»¶¤é¤·¤¿2¿Í¤ÎËë¿Ã¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¿Í¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿·ÁªÁÈ¤Îµ´ÉûÄ¹¡¦ÅÚÊýºÐ»°¡£¤â¤¦1¿Í¤ÏºÐ»°¤ÎÀÎ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Í··âÂâ¤ÎÂâÄ¹¤À¤Ã¤¿°ËÄíÈ¬Ïº¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÍ§¾ð¤È»à¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
ÊÒÏÓ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡ªÀï¹ñ»þÂå¡ÁËëËö¡¢ÏÓ°ìËÜ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤âÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ÇÅá¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿ÀÉÏÓ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á
¿·ÁªÁÈ·ëÀ®Á°¤«¤é¿ÆÍ§
È¬Ïº¤ÏÅ·ÊÝ15Ç¯¡Ê1844¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ºÐ»°¤è¤ê9ºÐ¡Ê¿ô¤¨¤Ç¤Ï8ºÐ¡ËÇ¯²¼¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÏËëËö4Âç·õ½ÑÆ»¾ì¤Î1¤Ä¡¢¿´·ÁÅáÎ®¤Î½¡²È¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏÆÉ½ñ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¡Ö·õ½Ñ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤¦¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿·õ½Ñ¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£ÍÅ°ÛÅª¤Ê½ÓÉÒ¤µ¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡Ö°ËÄí¤Î¾®Å·¶é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬Ïº¤Ï²¿¤é¤«¤Î±ï¤«¤é¡¢¿·ÁªÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î®Àô¾®»Ë¡Ö¿·ÁªÁÈ·õ¹ëÈëÏÃ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÄíÈ¬Ïº¤ÏÅ·Á³Íý¿´Î®¤Î»î±Ò´ÛÆ»¾ì¤Ë3Æü¤â¤¢¤±¤ºÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢ºÐ»°¤Û¤«¶áÆ£Í¦¡¢²ÅÄ¡¢±ÊÁÒ¤é¤È¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËºÐ»°¤È¤ÏÇÏ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Í¦¤ÎÉã¡¦¼þ½õ¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤òÌã¤Ã¤Æ¤Ï2¿Í¤ÇµÈ¸¶Í·³Ç¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¿¿µ¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê)¡£ºÐ»°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶áÆ£Í¦¤ÏÌµÆó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¤¬Âº·É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°½êÄÌ¤¤¤ËÍ¶¤¨¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï°Í§¡¦È¬Ïº¤Î½ÐÈÖ¡£È¬Ïº¤ÏÅö»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÐ»°¤È2¿Í¤ÇµÈ¸¶¤òÊâ¤±¤Ð¤µ¤¾¤ä¥â¥Æ¤¿»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤¬¤ÆºÐ»°¤é¤Ï¾åÍì¤·¡¢¿·ÁªÁÈ¤ò·ëÀ®¡£°ìÊý¤ÎÈ¬Ïº¤Ï¹¾¸Í¤Ë»Ä¤ê¡¢Ëë¿Ã»ÒÄï¤Ë·õ½ÑÅù¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¹ÖÉð½ê¤Î¶µ¼ø¤Ë¡£Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¸ß¤¤¤ËËëÉÜ¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¯¤µ¤ì±ï¤È¤Ï¤³¤Î»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ºÆ¤Ó½ä¤ê²ñ¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¤ÎºÆ²ñ
1868Ç¯¡¢µìËëÉÜ·³VS¿·À¯ÉÜ·³¤ÎÊêÃ¤ÀïÁè¤¬µþ¤ÇËÖÈ¯¡£Ï¢ÀïÏ¢ÇÔ¤Ç¤·¤À¤¤¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ºÐ»°¤éµìËëÉÜ·³¤ÏÀï¤¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËËÌ³¤Æ»È¢´Û¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤¯¤·¤¯¤â¸å¤«¤éÈ¢´Û¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÎÆëÀ÷¤ß¤ÎÈ¬Ïº¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢È¬Ïº¤Îº¸ÏÓ¤«¤éÀè¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬¤Ë¤ª¤±¤ë¾®ÅÄ¸¶ÈÍ¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç¿¼¤¤½ý¤òÉé¤¤¡¢ÀÚÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¢¬ËÜÍèÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº¸ÏÓ¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤ÎÌÜ¤ò¶²¤ì¤Æ¡ÖÈ¬Ïº¡×¤ò¡Ö¼·Ïº¡×¤È²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ºÐ»°¤Ï¤½¤ó¤ÊÈ¬Ïº¤È¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤Î»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÏÓ¤Î»ö¤è¤ê¤âÀ¸¤¤ÆºÆ²ñ¤Ç¤¤¿»ö¤ò´î¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢´Û¤Ç¤ÎÆþ¤ì»¥¡ÊÅêÉ¼¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÐ»°¤ÏÎ¦·³Êô¹ÔÊÂ¡¢¤Þ¤¿È¬Ïº¤ÏÀÉÏÓ¤Ê¤¬¤é¤âÍ··âÂâÂâÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ç¤ò¾µÃÎ¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÈ¬Ïº¤Îµ»ÎÌ¤È¿ÍÊÁ¤¬±®¤¤ÃÎ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ´ü
2¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤ËÊ¼¤òÎ¨¤¤¤ÆÈ¢´Û¤ÎÃÏ¤ÇºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈ¬Ïº¤ÏÌÚ¸ÅÆâ¤ÎÀï¤¤¤Ç¶»¤òÁÀ·â¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«¤ËµÞ½ê¤ò°ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î½Å½ý¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÐ»°¤ÏÆó¸Ô¸ý¤ò»à¼é¤·Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤âµìËëÉÜ·³Á´ÂÎ¤ÎÎôÀª¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÊÛÅ·Âæ¾ì¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¿·ÁªÁÈ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÇÈïÃÆ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£2Ç¯5·î11Æü¡¢ÅÚÊýºÐ»°Àï»à¡£
°ìÊý¤ÎÈ¬Ïº¤ÏÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ý¤Ï¤â¤Ï¤ä¼ê¤Î»Ü¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤¿È¬Ïº¤Ï¥â¥ë¥Ò¥Í¤ò°û¤ó¤Ç¼«·è¡£ÌÀ¼£2Ç¯5·î12Æü¡¢ºÐ»°¤Î»à¤ÎÍâÆü¤Î»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ËäÁòÃÏ¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µìËëÉÜ·³´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸ÀµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µìÍ§¤Î2¿Í¤ÏÈ¢´Û¤ÎÃÏ¤ÇÎÙÆ±»Î¤ËËäÁò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð°æ¾å¸»»°Ïº¡¢¶áÆ£Í¦¡¢²ÅÄÁí»Ê¡¦¡¦¡¦¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤ÎµìÍ§¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¼äÕì¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È¢´Û¤ÎÃÏ¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ºÐ»°¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¡¢È¬Ïº¤À¤±¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡¢²¶¤À¤±¤Ï¥È¥·¤µ¤ó¤è¤êÀè¤Ë»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¡ª¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿£±Æü°ã¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡×¡¦¡¦¡¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦2¿Í¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶õ¤Î¾å¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥:¿¹Ëþ´î»Ò¡Ö¿·ÁõÈÇ ²ÅÄÁí»Ê¤ª¤â¤«¤²¾¶¡×¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ö¿·¡¦Îò»Ë·²Áü¥·¥ê¡¼¥º13 ÅÚÊýºÐ»°¡×³Ø¸¦