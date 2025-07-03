¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤â°ìÉþ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÊÆ¸ÛÍÑÅý·×ÂÔ¤Á¤Ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤â°ìÉþ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÊÆ¸ÛÍÑÅý·×ÂÔ¤Á¤Ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤â°ìÉþ¡£¤¤¤è¤¤¤èÊÆ¸ÛÍÑÅý·×ÂÔ¤Á¥âー¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3676¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢1.3650ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÇä¤êÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥Þー±Ñ¼óÁê¤Ï¡¢ºâÌ³Áê¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æºî¶È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3654¡¡EUR/USD¡¡1.1793¡¡USD/JPY¡¡143.76
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤â°ìÉþ¡£¤¤¤è¤¤¤èÊÆ¸ÛÍÑÅý·×ÂÔ¤Á¥âー¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3676¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢1.3650ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÇä¤êÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥Þー±Ñ¼óÁê¤Ï¡¢ºâÌ³Áê¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æºî¶È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3654¡¡EUR/USD¡¡1.1793¡¡USD/JPY¡¡143.76