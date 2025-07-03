¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬Æ®ÉÂÀ¸³è¸ì¤ë¡Ö¼£ÎÅ¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ÅÍ×¡×¤¬¤ó´µ¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¡¦¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÌÀ¤«¤¹¡¡ÁÇ¼ê¤ÇÅÚ¤Ë¿¨¤ì¥Ð¥é¤ò¿¢¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡¡¥¤¥®¥ê¥¹
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤¬¡¢¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÅìÉô¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¡Ö¼£ÎÅÃæ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢Í¦´º¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ø¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¤ë¡¢¸µ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î²¼¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ï½ª¤¨¤Æ¤â¡¢²È¤Ç°ÊÁ°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¸å¤ËÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Æ»¶Ú¤ò¼¨¤·Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡£
¤Þ¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Â£¤é¤ì¤¿¥Ð¥é¤òÄí¤Ë¿¢¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¡§
¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ë¤Ì¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÊÃ¯¤«¤¬¡Ë·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÏÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼êÂÞ¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¡ÈÂçÃÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡É¤À¤È¤·¤ÆÁÇ¼ê¤ÇÅÚ¤ò¿¨¤ê¡¢¼«¤é¥Ð¥é¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ð¥é¤Î¿¢¼ù¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¸ú²Ì¤äÌþ¤ä¤·¤ÎÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Î»×¤¤¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯1·î¡¢¡È´²²ò¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡£
¸øÌ³¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£