¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥á¥¤¥³¤Î·èÃÇ¤Ç¶á¤Å¤¯Îø¤ÎÍ½´¶♡ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Í½ÁÛ¢ª¥Ç¥å¥ª·ëÀ®¡©¡©¡Ö´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡£³Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÌ´¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¬¾åµþ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¹âÃÎ¤Î¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î²È¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤òºî¤ë¤È·è¿´¡£¸æÌÈÍ¿Ä®¤«¤é¹âÃÎ¤Ø¤È°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬È¿±þ¡£¹âÃÎ¤Ë¤Ï¹âÃÎ¿·Êó¤Ë¶Ð¤á¤ë¤Î¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï©¾å¤Ç¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»¨²ß²°¤ò³«¤¯¥á¥¤¥³¤Î»×¤¤¿Í¡¦·ò¤Á¤ã¤ó¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÃÎ¿·Êó¤ÎÅì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤¬¡¢·ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é»¨»ï¤òÇã¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤é¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢·ò¤Á¤ã¤ó¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢³¤ÊÕ¤Ç¡£°ì½ï¤Ë¡ÊÅìµþ¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¡£´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¡ÊÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Î¡Ë¥Á¥§¥ê¥Ã¥·¥å¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£