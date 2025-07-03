ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¡¸µÉ×¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡õÌ¼¤¿¤Á¤Î4¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼½¸¤Þ¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¢¼¡½÷¡¢¸µÉ×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö3»þ¤«¤éÄ¹½÷¤È¥¤¥ó¥Ñ¡¡¤³¤æ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Í¡¼¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é2¿Í¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶õ¤¤¤Æ¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥é¥ó¥É¤ò°ÜÆ°¢ª¿©¤Ù¤ë¢ª¾è¤ë¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¡¤Û¤Ü¿©¤Ù¤Æ¤¿¡¡¹¬¡×¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÄ¹½÷¤È2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¡¡¼¡½÷¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡ÖºÇ¸å¹çÎ®¤«¤é¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¡¤È¥Ó¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¾è¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¡¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ£ËÜ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÊìÌ¼3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ×¡¹¤Î£´¿ÍÁÈ¤À¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼½¸¤Þ¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È·ëº§¡£12¡¢15Ç¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹½÷¤È¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤âÆ£ËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£