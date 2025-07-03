Ãæ¹ñ¤ÎÞöÞáÍÖ¹âÂ®Å´Æ»¡¢ÄÌÂÙÍÈÆÃÂç¶¶¤Î·úÀß¿ÊÅ¸
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîµþ7·î3Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¾å³¤»Ô¤È½Å·Ä»Ô¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Î´Ö¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÞöÞáÍÖ¡Ê¤³¤æ¤è¤¦¡Ë¹âÂ®Å´Æ»¤Ï1Æü¡¢¾å³¤¡ÝÆîµþ¶è´Ö¤Î¹â²Í¶¶¡ÖÄÌÂÙÍÈÆÃÂç¶¶¡×¤Ç¡¢°ú¹¾²Ï¼ÐÄ¥¶¶¤ÎÀÜ¹ç¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆÃÂç¶¶¤ÎÁ´Ä¹¤Ï172.9¥¥í¤Ç¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÆîÄÌ¡¢ÂÙ½£¡¢ÍÈ½£3»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡£·úÀß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀßÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÅ´·úÂç¶¶¹©Äø¶É½¸ÃÄ¤¬ÀÁ¤±Éé¤¦¡£º£²óÀÜ¹ç¤µ¤ì¤¿¼ÐÄ¥¶¶¤ÏÁ´Ä¹522.3¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼ç·Â´Ö220¥á¡¼¥È¥ë¡£ÞöÞáÍÖ¹âÂ®Å´Æ»¤Î¾å³¤¡ÝÆîµþ¶è´Ö¤Ç½é¤á¤ÆÀÜ¹ç¤µ¤ì¤¿¼ÐÄ¥¶¶¤Ç¡¢Á´Àþ¤Î¹©»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¹©»ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÞöÞáÍÖ¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÁí±äÄ¹¤ÏÌó2100¥¥í¤Ç¡¢Àß·×»þÂ®¤Ï350¥¥í¡£½Ä²£³Æ8¥ë¡¼¥È¤«¤é¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¡ÖÈ¬½ÄÈ¬²£¡×¤Î½ÅÍ×Ï©Àþ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£