°ËÆ£º»è½¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥ê¥¢¥ëÇÇ¡õ¿Ñ»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¡Ö¥¥ç¤É¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡× ºÆ¸½ÅÙ¹â¤¹¤®USJ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤È¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û°ËÆ£º»è½¡¢ÇÇ¡õ¿Ñ»á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡USJ¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¤â
¡¡USJ¤Ïº£Ç¯¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¡£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£7·î1Æü¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³«Ëë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈµÜÃæ¤ÎÌ¾ÃµÄå¡ÉÇÇ¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¤¿¤É¤ëËÜ³ÊÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÆæ¤ÎÌô¤òÄ´ºº¤»¤è¡Á¡Ù¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÇÄ´ºº½ñ¡Êºý»Ò¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÇÇ¤«¤é»ö·ï¤Î³µÍ×¡¢Ä´ººÆâÍÆ¤òÊ¹¤¡¢Êª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇÇ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ææ²ò¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¹¥´ñ¿´Á´³«¤ÎÇÇ¤È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤·¡¢±Ô¤¤¡¡¿äÍý¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¡£»ö·ï²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸«»ö¡¢¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢Ä´ºº½ñ¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯½ä¤ê¤Ê¤¬¤é±£¤µ¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤·¡¢ÇÇ¤È°ì½ï¤Ë±Ô¤¤¿äÍý¤ÇÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¸«»ö¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÇÇ¡¢¿Ñ»á¤ÈÂÐÌÌ¡£Ææ¤ÎÌô¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤ªÎé¤È¤·¤Æ¿Ñ»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¡È¡ÈÛÙ¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡ªºÆ¸½ÅÙ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÛÙ¡É¤ò¤â¤é¤¦»þ¤Ï¡¢2¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¥¥ç¤É¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¾È¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·³è¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÆæ¤ÎÌô¤òÄ´ºº¤»¤è¡Á¡Ù
ºÇ¶á¹«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤ó¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤â¸ú¤¯¤È¤¤¤¦ËüÇ½Ìô¡ÈÎ¶¼î»¶Ìô¡Ê¤ê¤å¤¦¤º¤µ¤ó¤ä¤¯¡Ë¡É¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÌô¤Ë¤è¤êÆæ¤ÎÃæÆÇ¾É¾õ¤Ë´Ù¤ë¼Ô¤¬µÞÁý¡£¤´Ë«Èþ¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤ÀÇÇ¤Ï¡¢¿Ñ»á¤«¤é¤ÎÄ´ººÌ¿Îá¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä.¸æÉÛÎá¤ò¸«¤¿Ìô»Õ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Î»ö·ï²òÌÀ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÇÇ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìô¤ÎÀµÂÎ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¡©
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ï¥¤¥É
¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡§¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ê¥¢ Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Á°
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¡§Ææ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥ê¡¼¡õ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¢¨»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡¢Ä´ºº½ñ¡Êºý»Ò¡Ë¤ÏÇÛÉÛ¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»
ÅÐ¾ì¿ÍÊª
¡¦ÇÇ¡Ê¥Þ¥ª¥Þ¥ª¡ËÆÇ¤ÈÌô¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¤ò»ý¤Ä¡¢²Ö³¹°é¤Á¤ÎÌô»Õ¡£¶ÌÍÕÈÞ¤ÎÌ¼¤ÎÌ¿¤òÆÇ¤«¤éµß¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Ñ»á¤Ë¤½¤ÎºÍ¤ò¸«È´¤«¤ì¡¢ÆÇ¸«Ìò¤È¤Ê¤ë¡£¹¥´ñ¿´¤ÈÃÎ¼±Íß¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÀµµÁ´¶¤«¤é¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¡¦¿Ñ»á¡Ê¥¸¥ó¥·¡Ë¸åµÜ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÕá´±¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤Ï¡¢¤â¤·½÷À¤À¤Ã¤¿¤é·¹¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡£¸åµÜ¤Çµ¯¤¤ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤´¤È¡¦ÌäÂê¤òÇÇ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï²ò·è¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ
TM &¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios. All rights reserved.
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û°ËÆ£º»è½¡¢ÇÇ¡õ¿Ñ»á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡USJ¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¤â
¡¡USJ¤Ïº£Ç¯¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¡£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£7·î1Æü¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³«Ëë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈµÜÃæ¤ÎÌ¾ÃµÄå¡ÉÇÇ¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¤¿¤É¤ëËÜ³ÊÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÆæ¤ÎÌô¤òÄ´ºº¤»¤è¡Á¡Ù¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£
¡¡¹¥´ñ¿´Á´³«¤ÎÇÇ¤È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤·¡¢±Ô¤¤¡¡¿äÍý¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¡£»ö·ï²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸«»ö¡¢¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢Ä´ºº½ñ¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯½ä¤ê¤Ê¤¬¤é±£¤µ¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤·¡¢ÇÇ¤È°ì½ï¤Ë±Ô¤¤¿äÍý¤ÇÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¸«»ö¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÇÇ¡¢¿Ñ»á¤ÈÂÐÌÌ¡£Ææ¤ÎÌô¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤ªÎé¤È¤·¤Æ¿Ñ»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¡È¡ÈÛÙ¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡ªºÆ¸½ÅÙ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÛÙ¡É¤ò¤â¤é¤¦»þ¤Ï¡¢2¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¥¥ç¤É¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¾È¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·³è¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÆæ¤ÎÌô¤òÄ´ºº¤»¤è¡Á¡Ù
ºÇ¶á¹«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤ó¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤â¸ú¤¯¤È¤¤¤¦ËüÇ½Ìô¡ÈÎ¶¼î»¶Ìô¡Ê¤ê¤å¤¦¤º¤µ¤ó¤ä¤¯¡Ë¡É¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÌô¤Ë¤è¤êÆæ¤ÎÃæÆÇ¾É¾õ¤Ë´Ù¤ë¼Ô¤¬µÞÁý¡£¤´Ë«Èþ¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤ÀÇÇ¤Ï¡¢¿Ñ»á¤«¤é¤ÎÄ´ººÌ¿Îá¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä.¸æÉÛÎá¤ò¸«¤¿Ìô»Õ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Î»ö·ï²òÌÀ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÇÇ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìô¤ÎÀµÂÎ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¡©
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ï¥¤¥É
¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡§¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ê¥¢ Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Á°
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¡§Ææ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥ê¡¼¡õ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¢¨»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡¢Ä´ºº½ñ¡Êºý»Ò¡Ë¤ÏÇÛÉÛ¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»
ÅÐ¾ì¿ÍÊª
¡¦ÇÇ¡Ê¥Þ¥ª¥Þ¥ª¡ËÆÇ¤ÈÌô¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¤ò»ý¤Ä¡¢²Ö³¹°é¤Á¤ÎÌô»Õ¡£¶ÌÍÕÈÞ¤ÎÌ¼¤ÎÌ¿¤òÆÇ¤«¤éµß¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Ñ»á¤Ë¤½¤ÎºÍ¤ò¸«È´¤«¤ì¡¢ÆÇ¸«Ìò¤È¤Ê¤ë¡£¹¥´ñ¿´¤ÈÃÎ¼±Íß¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÀµµÁ´¶¤«¤é¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¡¦¿Ñ»á¡Ê¥¸¥ó¥·¡Ë¸åµÜ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÕá´±¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤Ï¡¢¤â¤·½÷À¤À¤Ã¤¿¤é·¹¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡£¸åµÜ¤Çµ¯¤¤ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤´¤È¡¦ÌäÂê¤òÇÇ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï²ò·è¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ
TM &¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios. All rights reserved.