¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¿Ê²½¡ªScanSnap»Ë¾åºÇÂ®¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ï¡Ö45Ëç/Ê¬¡×¤ò¼Â¸½
½ñÎà¤òPDF¤Ë¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ»æ½ñÎà¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ò»Å»ö¤Ç»È¤¦µ¡²ñ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤¬PFU¤«¤éÅÐ¾ì¡£½ñÎà¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÅÅ»Ò²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡ÈScanSnap¡Ê¥¹¥¥ã¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖScanSnap iX2500¡×¡Ê5Ëü9400±ß¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡Ê¥È¥ì¡¼¼ýÇ¼»þ¡Ë¤Ï292¡ß161¡ß159mm¤È¤¤¤¦¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Î¶¯¤ß¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¸þ¤±¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¼¡À¤ÂåSoC¡ÖiiGA¡Ê¥¤¡¼¥¬¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ã¥óÂ®ÅÙ¡¢²è¼Á¤Î¸þ¾å¡¢PC¥ì¥¹¤Ç¤Î²èÁü½èÍýÀÇ½¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶¹Æ¥µ¥¤¥º¡¢¿§¡¢Î¾ÌÌ¡ÊÊÒÌÌ¡Ë°õºþ¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½ÊÌ¤·¡¢¹âÂ®¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤ò´°Î»¡£ËèÊ¬45Ëç¡ÊA4¥«¥é¡¼Î¾ÌÌ¡¿300dpi¡Ë¤È¤¤¤¦¹âÂ®¥¹¥¥ã¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç100Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î½ñÎà¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢»æ¤Î·¹¤¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁ¤¬ÊÑ¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Î²è¼Á¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸÷³Ø·Ïµ»½Ñ¡È¥¯¥ê¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥×¥Á¥ã¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤º¤ì¤ä¥â¥¢¥ì¡Ê¿§¼ÊÌÏÍÍ¡Ë¤ÎÈ¯À¸¤òÄã¸º¡£¥«¥é¡¼¤¬Á¡ºÙ¤Ê¼Ì¿¿¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë²½µ¡Ç½¤Î¡ÈMy ScanSnap¡É¡£Wi-Fi¤äUSB¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¥ã¥Ê¡¼ËÜÂÎ¤ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥é¡¼¥â¡¼¥É¤ä²è¼Á¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¡ª¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¶È¤¹¤ë»þ¤â¡¢iX2500¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇiX2500¤ÈÁÇÁá¤¯ÀÜÂ³¤·¡¢¡ÈMy ScanSnap¡É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤«¡£
ËÜÂÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ÆÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤ÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡¢¥«¥é¡¼¡¢²òÁüÅÙ¡¢Æó¤ÄÀÞ¤ê¸¶¹Æ¤Î¹çÀ®¡¢ÊÝÂ¸Àè¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÀßÄê¤â¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢PC¤Ê¤É¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¼ËÜÂÎ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯HDD¾å¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡Ê¢¨NAS¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤Ïº£½©¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Æ¼ÂÁõÍ½Äê¡Ë¡£»öÁ°¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ScanSnapÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖScanSnap Home¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PCÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMicrosoft Teams¡×¡ÖSharePoint¡×¡ÖOneNote¡×¡ÖNotion¡×¡ÖiCloud¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÉ²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖBox¡×¡ÖDropbox¡×¡ÖEvernote¡×¡ÖGoogle Drive¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¤ÎÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À½ñÎà¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¤ä¶¦Í¡¢¥¢¥×¥ê¤äAI¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¿´¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Ã¼»ÒËÉÙ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£VAIO¿··¿¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¤¥¤
¢¡´è¾æ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¤ï¤º¤«900gÂæ¡ªAI½èÍý¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤³¤Ê¤¹¿··¿¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È¡ÖSC¥·¥ê¡¼¥º¡×
¢¡Âç·¿²½¤¬¿Ê¤à¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼¡£LG¿·ºî¤Ï17·¿¤Ê¤Î¤Ë¤ï¤º¤«780g¡ª