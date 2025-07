¥°¥é¥¤¥´¥óÌò¤Ï¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Ë·èÄê¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¼·Í¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢

2025年8月1日(金)に全国公開されるディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』

ジャパンプレミアが、2025年7月3日(木)に開催されました。

2025年8月1日(金)に全国公開されるディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』の七夕ジャパンプレミアが、2025年7月3日(木)に開催されました。

当日は、日本版声優キャストが登壇し、作品の見どころや演じたキャラクターへの思いを語るトークが展開。

さらに、七夕にちなんだ願いごとの披露も行われ、会場はあたたかな雰囲気に包まれました。

日本版キャストが集結

『星つなぎのエリオ』は、孤独を抱える少年・エリオが“コミュニバース”という星々の代表が集う場所に招かれ、同じく孤独なエイリアン・グロードンと出会うことで始まるファンタジー・アドベンチャー作品。

「そのままの君が好きだよ」というグロードンの言葉とともに、星々の世界を巡るなかでエリオが見つけていく“本当の居場所”と“つながり”が描かれます。

主人公・エリオ役の川原瑛都さん、叔母・オルガ役の清野菜名さん、心優しいエイリアンの少年・グロードン役の佐藤大空さんに加え、“ウゥゥゥゥ”役の野呂佳代さん、“メルマック”役のマユリカ中谷さんが登壇。

そして本イベントでは、重要なキャラクター・グライゴン役を松山ケンイチさんが務めることがサプライズ発表!

松山ケンイチさん:

皆さんこんにちは。僕多分自分史上、一番の最悪の敵役、やらせていただきました。もうこれ以上ないくらいの悪役なので皆さん楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。

川原瑛都さん:

僕はエリオと同じで、すごい宇宙が好きなので、オーディションのときからエリオをやりたいなってずっと思っていたので、決まったときすごく嬉しくて飛び上がっちゃいました。情報解禁の日に学校に行ったら、みんなが見たよとか、すごいねとか、大空くんと一緒に出るんだね!って言ってくれてすごい嬉しかったです。

ストーリーもすごい感動的な作品だったんですけど、コミュニバースとかが特にすごい色で見ててストーリーに引き込まれました。

清野菜名さん:

オーディションのときからすごく緊張していたので、何かまさか自分が受かるなんて全く想像していなくて、決まったときはもう本当に手の震えが止まらないぐらい急に緊張しちゃって。

収録中も緊張が止まらなかったです。

佐藤大空さん:

嬉しすぎて収録にはディズニーの洋服を着ていきました。楽しかったです。

映像がきれいだったのと、グロードンの動きがかわいかったです。

松山ケンイチさん:

これ皆さんもそうだと思うんですけども、オーディションだったんですよね。めちゃくちゃ嬉しくないですか!?

すごい嬉しくてもうすぐに言いたかったんですよ。いやもう本当に嬉しくて。僕もやっぱり収録のときにディズニーのTシャツを着ていきました。

僕はエリオとオルガのシーンは全部好きでしたね。大人が泣ける映画というのはまさにその通りだと思いました。

野呂佳代さん:

松山さんが今言ってくれたように、オーディションで受かるって、めちゃくちゃ嬉しかったですね。

まずオーディションが来たんだっていうことに私はとても嬉しくってからのオーディションも緊張もちろんするんですけど、楽しすぎて。

エリオが宇宙に行くことを願い続けているシーンでも泣けてきてしまって、エリオにとっていろんな困難や試練が待ち受けているんですが、解決に導いていく気持ちが見ていてありがとうという気持ちになりました。

マユリカ中谷さん:

僕はメルマックという役なんですけどちょっとシルエットが、似ているというのがオーディションに白羽の矢が立った理由の一つらしくて、ご飯をいっぱい食べていて良かったです!

グロードンは目がないのですが、こんなにもかわいいのか!っていう大好きになるんですけどね。もちろんエリオもかわいいので、2人の関係性に特に僕は泣かされました。

七夕に込めた想い

イベントでは、登壇者それぞれが七夕の願いごとを披露。

川原瑛都さんはエリオと同じく「宇宙にいきたい」

清野菜名さんは育てている植物を想って「害虫がつきませんように・・・」

佐藤大空さんは「グロードンのポーズで写真を撮りたい」

野呂佳代さんは「楽しい気持ちでいっぱいになりますように☆」

マユリカ中谷さんは「脱、ひとり」!

松山ケンイチさんは「繋がりが生まれますように」

星々の世界を描いた本作と重なるように、“つながり”や“希望”をテーマにしたあたたかな言葉が会場に響きました。

最後は、佐藤大空さんの願いが叶い、「グロードンのポーズ」で写真撮影☆

映画『星つなぎのエリオ』は、2025年8月1日(金)より全国劇場公開です。

『星つなぎのエリオ』作品詳細

監督:マデリーン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)

制作:メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本版声優:川原瑛都(エリオ)、清野菜名(オルガ)、佐藤大空(グロードン)、渡辺直美(オーヴァ)ほか

2025年8月1日(金) 全国劇場公開

