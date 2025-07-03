¡ÚÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ûa flood of circle¡ØTHE WILD BUNNY DIARIES¡Ù37ËÜÌÜ=ÅÏî´°ìµÖ¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼´°¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
▶¡ãTour WILD BUNNY BLUES¡ä 37ËÜÌÜ▶2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ) ²ÆìOutput▶½ñ¤¼ê¡§ÅÏî´°ìµÖ (Dr) ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ²Æì¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢»³¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿º¢¤Ï¡¢¡ÈÆÃ¤Ë²¿¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤Ê¤¯¤»¤ËÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡£¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼é¤ë¡¢¤È¤Ï¡©Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤«¤éº´¡¹ÌÚÎ¼²ð¤¬¼«¿È¤ò¥Ð¥°¤é¤»¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸µ¤Î°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤Î®¤ì¤ò²õ¤¹¤³¤È¤ÎÊý¤¬Á´¤¯¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥É¤¬Ê¿¹Õ´¶³Ð¤Ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡£ ¤Ê¤Î¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¤Ê¤Î¤«¡¢½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃµ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤Î²»¤Ëº£°ìÅÙ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê(¥É¥é¥à¤â²»³¬¤¬¤¢¤Ã¤ÆÏÂ²»¤Î³Ú´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹)¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁ°·¹»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤³¤·°ú¤¤¤Æ¤¹¤³¤·ÎäÀÅ¤á¤ËÃ¡¤¤¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¿Í¤Ë¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¤Æ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¿¤éÈè¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£ Ã¼ÀÞ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¥¼¥Ã¥×¤È²Æì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÑ²½¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬Ä´¤Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤¦»×¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµß¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ç¤â¡ÈÆÃ¤Ë²¿¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¤¢¤¬¤¤Ï¤Ä¤Å¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ ¨¡¨¡ÅÏî´°ìµÖ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¡¡ ¢£¡ãa flood of circle Tour 2024-2025¡ä¢§2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ)¡¡ÀéÍÕLOOK11·î29Æü(¶â)¡¡ÀéÍÕLOOK12·î06Æü(¶â)¡¡ºæFANDANGO12·î07Æü(ÅÚ)¡¡ºæFANDANGO¡¡w/ THE CHINA WIFE MOTORS¢§2025Ç¯01·î23Æü(ÌÚ)¡¡Ì¾¸Å²°CLUB UPSET02·î09Æü(Æü)¡¡µþÅÔâùâù02·î11Æü(²Ð½Ë)¡¡¹ÅçSECOND CRUTCH02·î13Æü(ÌÚ)¡¡¾¾»³Double-u Studio02·î15Æü(ÅÚ)¡¡¹âÃÎX-pt.02·î16Æü(Æü)¡¡¹â¾¾DIME02·î18Æü(²Ð)¡¡ÀÅ²¬UMBER03·î06Æü(ÌÚ)¡¡¿À¸ÍÂÀÍÛ¤È¸×03·î08Æü(ÅÚ)¡¡¼¯»ùÅçSR HALL03·î09Æü(Æü)¡¡ÂçÊ¬club SPOT03·î11Æü(²Ð)¡¡´ôÉìants03·î16Æü(Æü)¡¡²£ÉÍF.A.D03·î20Æü(ÌÚ½Ë)¡¡¿·³ãCLUB RIVERST03·î22Æü(ÅÚ)¡¡·´»³HIPSHOT JAPAN03·î23Æü(Æü)¡¡À¹²¬CLUB CHANGE WAVE04·î05Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹ÌîJ04·î06Æü(Æü)¡¡¶âÂôvanvanV404·î10Æü(ÌÚ)¡¡ÆàÎÉNEVER LAND04·î12Æü(ÅÚ)¡¡½Ð±ÀAPOLLO04·î13Æü(Æü)¡¡Ê¡»³Cable05·î09Æü(¶â)¡¡ÀçÂæMACANA05·î10Æü(ÅÚ)¡¡¿å¸ÍLIGHT HOUSE05·î15Æü(ÌÚ)¡¡È¬¸ÍROXX05·î16Æü(¶â)¡¡È¬¸ÍROXX05·î18Æü(Æü)¡¡»³·Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂSESSION05·î23Æü(¶â)¡¡²¬»³PEPPERLAND05·î25Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬CB05·î30Æü(¶â)¡¡»¥ËÚcube garden05·î31Æü(ÅÚ)¡¡°°ÀîCASINO DRIVE06·î05Æü(ÌÚ)¡¡Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO06·î06Æü(¶â)¡¡ÇßÅÄCLUB QUATTRO06·î13Æü(¶â)¡¡Zepp DiverCity TOKYO06·î21Æü(ÅÚ)¡¡²Æìoutput ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡a flood of circle ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡¡ãTour WILD BUNNY BLUES¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
The post ¡ÚÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ûa flood of circle¡ØTHE WILD BUNNY DIARIES¡Ù37ËÜÌÜ=ÅÏî´°ìµÖ¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼´°¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡× first appeared on BARKS.