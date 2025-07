▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 37本目▶2025年6月21日(土) 沖縄Output▶書き手:渡邊一丘 (Dr) ◆ ◆ ◆ 沖縄でツアーが終わりました。 考えさせられるツアーでした。 このツアーが始まる前、山でレコーディングした頃は、“特に何の成果もあげていないバンド”なくせに保守的になっていた。はっきり言って地獄だった。守るべきものがないのに守る、とは?正気の沙汰ではないスタンスだったけれど、そこから佐々木亮介が自身をバグらせて、バンド内の流れが変わった。当初はなんの説明がないその行動にイライラしたこともあったが、そんな元の意味のない流れを壊すことの方が全くもってマシだった。まあなのでバンドが平衡感覚に異常をきたした状態で始まったツアーだった訳です。 なので心機一転なのか、出来ることを自分なりに探しまして、ドラムの音に今一度向き合ったり(ドラムも音階があって和音の楽器なんです)しました。 何をしでかすか分からないボーカルに対応する前傾姿勢ではちょっと厳しいので、すこし引いてすこし冷静めに叩いたり。でもそうしたらライブハウスの人に、それじゃお前じゃないんじゃない?と言われたり。でもそれがものすごく刺さったり。そこを皮切りに全てが押し寄せてきて、向き合わざるをえなかったり。思い出してたら疲れてきましたが。 端折りますが、自分なりのトライアンドエラーを繰り返して、ゼップと沖縄でようやくちょっとだけ変化できたかな、と思えました。あくまで自分調べなのですが。そう思えただけで、ちょっと救いがあるツアーでした。ありがとうございました。 でも“特に何の成果もあげていないバンド”なので、悪あがきはつづきますので、付き合ってくれる人はよろしくお願いします。 ──渡邊一丘 ◆ ◆ ◆ ■<a flood of circle Tour 2024-2025>▼2024年11月28日(木) 千葉LOOK11月29日(金) 千葉LOOK12月06日(金) 堺FANDANGO12月07日(土) 堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS▼2025年01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET02月09日(日) 京都磔磔02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH02月13日(木) 松山Double-u Studio02月15日(土) 高知X-pt.02月16日(日) 高松DIME02月18日(火) 静岡UMBER03月06日(木) 神戸太陽と虎03月08日(土) 鹿児島SR HALL03月09日(日) 大分club SPOT03月11日(火) 岐阜ants03月16日(日) 横浜F.A.D03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE04月05日(土) 長野J04月06日(日) 金沢vanvanV404月10日(木) 奈良NEVER LAND04月12日(土) 出雲APOLLO04月13日(日) 福山Cable05月09日(金) 仙台MACANA05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE05月15日(木) 八戸ROXX05月16日(金) 八戸ROXX05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION05月23日(金) 岡山PEPPERLAND05月25日(日) 福岡CB05月30日(金) 札幌cube garden05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO06月21日(土) 沖縄output 関連リンク◆a flood of circle オフィシャルサイト◆<Tour WILD BUNNY BLUES>特設ページ

The post 【連載コラム】a flood of circle『THE WILD BUNNY DIARIES』37本目=渡邊一丘、「ツアー完、ありがとうございました」 first appeared on BARKS.