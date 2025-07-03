¡Ú·ë¾ë¤µ¤¯¤Ê ¡ß ¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó ¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î5Æü～10·î5Æü

¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢7·î5Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö·ë¾ë¤µ¤¯¤Ê ¡ß ¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó ¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢VTuber¤Î¡Ö·ë¾ë¤µ¤¯¤Ê¤µ¤ó¡×¤È¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õー¥É¤ä¡¢B4¥×¥é¥Þ¥Ã¥È¤¬Ìã¤¨¤ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¡¢3Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤Ê¤É¡¢·ë¾ë¤µ¤¯¤Ê¤µ¤ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡·ë¾ë¤µ¤¯¤Ê¤µ¤ó¤Ï7·î2Æü¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ª¤¦»á¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¡¢Æ±»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ª¤¦»á¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C) ROUND ONE JAPAN Corporation