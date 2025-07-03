²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Î¶âÂô±Ø¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¹Í¤¨¤ë ¶âÂô¤ÎÃæ³Ø¹»¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ê¡×¤Î¼ø¶È
Æü¿Ê·îÊâ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ê¡×¤Î¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¶âÂô±Ø¤òºÆ¸½¤·¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡£
¤³¤³¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤äSNS¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¹ÉÇµ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ê¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¸³¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·¤¿¤Ê¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ê¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ê¡×¤Î¼ø¶È¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Ä®Ãæ³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤ª¤è¤½100¿Í¤¬¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÁàºîÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤À¤¢¤È¡¢¶âÂô±Ø¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¤Î¤Ü¤ê´ú¡¢²ÖÃÅ¤Ê¤É¤ò¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ê¡×¶âÂô»ÔÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê
À¸ÅÌ¤¿¤Á¡ÖÁàºî¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ä¸þ¤¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÈ¼«¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÌÎ¦»Ù¼Ò¡¦ÀîÌî°ìÀ®»Ù¼ÒÄ¹¡Ö°ì¿Í°ì¿ÍÀ®Ä¹¤Ï¤¶¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬Ä¶¹©ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤È¤·Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£