¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡È¥Ö¥ê¾Æ¤¡É⁉ É¹¸«¤Î¤¿¤¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¡¡ÃÏ¸µ¿©ºà»È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë
º£Ç¯¥ªー¥×¥ó¤·¤¿É¹¸«»Ô¤Î¤¿¤¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¤¬¡¢É¹¸«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥Ö¥ê¡×¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡Ö¥Ö¥ê¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡×¡£
¥Ö¥ê¤Î»Ñ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤¤¾Æ¤¤è¤ê¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¤¾Æ¤½è¤à¤²¤ó¡¡¾¾ÌÚ´ð»Ò¤µ¤ó
¡ÖÉ¹¸«¤Ï¥Ö¥ê¤¬ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¥Ö¥ê¤Î·Á¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·¿¤ò¹â²¬¤ÎÆ¼´ï¤Î²ñ¼Ò¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÄÉ¹¸«ÆÃ»º¤Î°ðÀÑÇß¤â»È¤Ã¤¿¤¢¤ó¡£
¤¿¤¤¾Æ¤½è¤à¤²¤ó¡¡¾¾ÌÚ´ð»Ò¤µ¤ó
¡ÖÇß´³¤·¤Î±öµ¤¤È¤¢¤ó¤³¤Î´ÅÌ£¤¬¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢É¹¸«µí¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ü¥í¥Íー¥¼¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤¾Æ¤½è¤à¤²¤ó¡¡¾¾ÌÚ´ð»Ò¤µ¤ó
¡Ö´Å¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤«¤¿¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¾¦ÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¹¸«»ÔÃæ±ûÄ®¤Ç¤¿¤¤¾Æ¤Å¹¤ò±Ä¤à¾¾ÌÚ´ð»Ò¤µ¤ó¡£
·ëº§¤òµ¡¤Ë15Ç¯Á°¤ËÉ¹¸«¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤¿¤¤¾Æ¤¤ÈÉ¹¸«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤Ë»ÔÆâ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¤¾Æ¤½è¤à¤²¤ó¡¡¾¾ÌÚ´ð»Ò¤µ¤ó
¡ÖÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¯Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥Ö¥ê¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡×¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¤¢¤ó¤³¤ä¥«¥¹¥¿ー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£