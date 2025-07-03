2025Ç¯²Æ¤Î½ÐÈñ¡¢86.0%¤¬¡ÖÁý¤¨¤ë¡×--ºâÉÛ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¿©Èñ¤äÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢1°Ì¤Ï?
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡ØJobÁí¸¦¡Ù¤Ï6·î30Æü¡¢¡Ö2025Ç¯ ²Æ¤Î½ÐÈñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï6·î4Æü¡Á11Æü¡¢¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷544¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
º£²Æ¤Î½ÐÈñÁý¸º
ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿º£²Æ¤Î½ÐÈñ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢86.0%¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤ë¡×¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÁý¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤½¤Î¹àÌÜ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸÷Ç®Èñ¡×¤¬59.6%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿©Èñ¡×¤¬57.5%¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÈñÁ´ÈÌ¡×¤¬39.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¤Î½ÐÈñ¤ÈÇ¯¼ý
º£²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦³°½Ð·×²è¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢65.4%¤¬¡ÖÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¡¦Í½»»¤òÍÞ¤¨¤ë¡×ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦³°½ÐÈñÍÑ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¿¶Ñ³Û¤¬5.0Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤¬3.0Ëü±ß¡¢ºÇÉÑÃÍ¤¬2.0Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¤Î³°½Ð·×²è
"Êª²Á¹â"¤Ë¤è¤ë²Æ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤¯¤È¡¢53.1%¤¬¡ÖÆÃÇä¤ä°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÃÍ°ú¤¤ò½Å»ë¡×(43.4%)¡¢¡Ö³°¿©¤ò¸º¤é¤·¼«¿æÃæ¿´¤Ë¡×(33.6%)¤âÂ¿¤¤¡£
²Æ¤Î½ÐÈñ¡¦Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÎäË¼¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¤ÎÄ´À°¡×(39.3%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î³èÍÑ¡×(38.4%)¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡×(29.6%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
²Æ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö
"ÌÔ½ë"¤Ë¤è¤ë²Æ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÎäË¼µ¡´ï¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Áý²Ã¡×(58.1%)¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý²Ã¡×(40.3%)¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¤»þ´Ö¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×(34.0%)¤È¤¤¤¦½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ë¤µÂÐºö¤Ø¤Î½ÐÈñ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö³°½ÐÀè¤Ç¤Î°ûÎÁ¡¦Îä²Û¤Î¹ØÆþ¡×(33.8%)¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤»¤º²÷Å¬¤µ¤ò½Å»ë¡×(32.9%)¡¢¡ÖÎä´¶¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¡×(32.0%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
½ë¤µÂÐºö¤Ø¤Î½ÐÈñ
º£²Æ¤Î½ÐÈñÁý¸º
ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿º£²Æ¤Î½ÐÈñ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢86.0%¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤ë¡×¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÁý¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤½¤Î¹àÌÜ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸÷Ç®Èñ¡×¤¬59.6%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿©Èñ¡×¤¬57.5%¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÈñÁ´ÈÌ¡×¤¬39.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦³°½Ð·×²è¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢65.4%¤¬¡ÖÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¡¦Í½»»¤òÍÞ¤¨¤ë¡×ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦³°½ÐÈñÍÑ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¿¶Ñ³Û¤¬5.0Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤¬3.0Ëü±ß¡¢ºÇÉÑÃÍ¤¬2.0Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¤Î³°½Ð·×²è
"Êª²Á¹â"¤Ë¤è¤ë²Æ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤¯¤È¡¢53.1%¤¬¡ÖÆÃÇä¤ä°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÃÍ°ú¤¤ò½Å»ë¡×(43.4%)¡¢¡Ö³°¿©¤ò¸º¤é¤·¼«¿æÃæ¿´¤Ë¡×(33.6%)¤âÂ¿¤¤¡£
²Æ¤Î½ÐÈñ¡¦Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÎäË¼¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¤ÎÄ´À°¡×(39.3%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î³èÍÑ¡×(38.4%)¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡×(29.6%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
²Æ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö
"ÌÔ½ë"¤Ë¤è¤ë²Æ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÎäË¼µ¡´ï¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Áý²Ã¡×(58.1%)¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý²Ã¡×(40.3%)¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¤»þ´Ö¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×(34.0%)¤È¤¤¤¦½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ë¤µÂÐºö¤Ø¤Î½ÐÈñ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö³°½ÐÀè¤Ç¤Î°ûÎÁ¡¦Îä²Û¤Î¹ØÆþ¡×(33.8%)¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤»¤º²÷Å¬¤µ¤ò½Å»ë¡×(32.9%)¡¢¡ÖÎä´¶¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¡×(32.0%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
½ë¤µÂÐºö¤Ø¤Î½ÐÈñ