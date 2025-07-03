¡Ú»²±¡Áª¡Û²þÁª¿ô¡È1¡É¤ÎÄ¹ºêÁªµó¶è¡Ö¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬Î©¸õÊä¡×Åê³«É¼¤Ï20Æü¡ÔÄ¹ºê¡Õ
»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬3Æü¡¢¸ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²þÁª¿ô¡Ö1¡×¤ÎÄ¹ºêÁªµó¶è¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤Ç¤¹¡£
Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë
¢¦¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í Åû°æ ÎÃ²ð¸õÊä¡Ê31¡Ë
¢¦¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦ ¸Å²ì Í§°ìÏº¸õÊä¡Ê57¡Ë
¢¦»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í ¹õÀÐ Î´ÂÀ¸õÊä¡Ê33¡Ë
¢¦½ôÇÉ¤Î¿·¿Í ¹âÃ« ´îµ×Íº¸õÊä¡Ê63¡Ë
¢¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í ¿¼ËÙ ¹À¸õÊä¡Ê59¡Ë
¢¦NHKÅÞ¤Î¿·¿Í ¿ÀÃ« ¹¬ÂÀÏº¸õÊä¡Ê49¡Ë
¤Î6¿Í¤Ç¤¹¡£
À¯¸¢¤ÎÃæ´ÖÉ¾²Á¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ëº£²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£
Ä¹ºêÁªµó¶è¤Ï¡¢Á°²ó2022Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÈÊÂ¤Ö²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¸õÊä¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¡Ë
¡Ö·³³ÈÈ¿ÂÐ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç¤³¤½»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¼é¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò»ä Åû°æÎÃ²ð¤Ïºî¤ê¤¿¤¤¡£
ËÜÅö¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÀÇÀ©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª Âç¤¤¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë·è°Õ¤Ç¤¹¡×
¶¦»º¡¦¿·¿Í¤ÎÅû°æ¸õÊä¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÈïÇú3À¤¤Ç¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿6¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î31ºÐ¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤òÀ¯ºö¤ÎÃì¤Ë¡¢³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ø¤Î½ðÌ¾¡¦Èã½Ú¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸Å²ì Í§°ìÏº ¸õÊä¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÄÂ¾å¤²¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì±´Ö¼ûÍ×¤¬ËÄÂç¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤éÊë¤é¤·¸þ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÄÂ¶â¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯»Ò²½¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Þ¤»¤ó¡×
3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Ì±¡¦¸½¿¦¤Î¸Å²ì¸õÊä 57ºÐ¡£
2´ü12Ç¯¤Î·Ð¸³¤ä·ÐºÑ»º¶ÈÉûÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢À¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯¡¦¿·¿Í¤Î¹õÀÐ¸õÊä¤Ï¡¢º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£Ä¹ºê»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£
½Ð¿Ø¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀ¯¼£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É°ì¼¡»º¶È¤Î½¾»ö¼Ô¤Î¸øÌ³°÷²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹õÀÐ Î´ÂÀ ¸õÊä¡Ë
¡Ö¤³¤Î30Ç¯´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·ÐºÑ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤È¤¤¤¦À¯¼£¡¢À¯ºö¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄ¹ºê¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¯¼£¤ÏÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¤Î³¤¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡¢Ä¹ºê¤ÎÂçÃÏ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¼¡»º¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ê¹âÃ« ´îµ×Íº ¸õÊä¡Ë
¡ÖºÒ³²¤Î»þ¤Ë¤âË½Æ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ê¤¯½õ¤±¹ç¤¤¡¢³§¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ë½»¤á¤ëÆüËÜ¤ò¡¢º£¤³¤½¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤»þ¤Ç¤¹¡×
½ôÇÉ¡¦¿·¿Í¤Î¹âÃ«¸õÊä¤Ï63ºÐ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸å°ä¾É¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎµßºÑ¤ä¡¢¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±¡¦¿·¿Í¤Î¿¼ËÙ¸õÊä 59ºÐ¡£
¹ñÌ±¡¢Î©·û¡¢¼ÒÌ±¤Î³ÆÅÞ¸©Ï¢¤ÈÏ¢¹çÄ¹ºê¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯4ÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö7ÃÄÂÎº©ÏÃ²ñ¡×¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤Îºþ¿·¤òÁÊ¤¨¡¢½é¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿¼ËÙ ¹À ¸õÊä¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤³¤½À¯¼£¤¬¹ñÌ±¤ÎÊý¤ò¸þ¤Ä¾¤¹¡£
»×¤¤¤ò1¤Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢NHKÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î¿ÀÃ«¸õÊä 49ºÐ¤Ï¡¢NHK¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÀÃ« ¹¬ÂÀÏº ¸õÊä¡Ë
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼õ¿®ÎÁ¤ÏÊÌ¤ËÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬°ìÈÖ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï¶¯¤¯¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿ Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î5¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¼çÄ¥¡£
³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¸©Æâ¤Ç¤ÎÁªµó³èÆ°¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á°²ó3Ç¯Á°¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤48.72¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÅêÉ¼Æü¤Î20Æü¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÏ¢µÙÃæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¸å°Ê¹ß¤ÎÊä·çÁªµó¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
17Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤ÀåÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¡×¡£
ÅêÉ¼¤Ï20Æü¤Ç¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
Êè,
³¤,
ÂçÁ¥,
²ð¸î,
Ï·¸å,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö