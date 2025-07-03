Æþ¿¢³èÆ°¤Î¡Ö¶¦ÈÈ¡×45¼Ò¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÏ¢·È¡¢¹ñÏ¢Êó¹ð
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥Í¡¼¥¼ÆÃÊÌÊó¹ð¼Ô¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Î¿Í¸¢Ã´Åö¡Ë¤Ï3Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¿Ê¤á¤ëÆþ¿¢³èÆ°¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÆüÊÆ¤Ê¤É¤Î45¼Ò°Ê¾å¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÏ¢·È¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡ÊÌ±Â²ÂçÎÌµÔ»¦¡Ëµ¡¹½¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¡¢»²²è´ë¶È¤ò¡Ö¶¦ÈÈ¡×¤È»ØÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÄ´ºº¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¤òÆ±Æü¤Î¿Í¸¢Íý¤Î²ñ¹ç¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢´Æ»ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤äÉð´ïÀ½Â¤¤Ë»È¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇ¼Æþ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢²¤½£¤Î´ë¶È¤âÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£