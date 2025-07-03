Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¡Ä63ºÐ¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖÆüËÜ¤ÎÊì¡×89ºÐ¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ë10Ç¯Ï¢Â³¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Â£¤ë
ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬63ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿3Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼´ÆÆÄ¡Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÊì¡×¤ÈÊé¤¦¡¢±Ç²è»úËëËÝÌõ²È¤ÇÄÌÌõ¤Î¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Î89ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¡È¸øÇ§À¼Í¥¡É¿¹ÀîÃÒÇ·¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤«¤é10Ç¯Íè¡¢Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²ÖÂ«¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡£Åìµþ¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¡¢²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤1Ç¯¤ò.°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¥È¥à¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶öÁ³¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ10Ç¯¤¯¤é¤¤ËèÇ¯¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ï¸¬µõ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÂ£¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢5·î23Æü¤ÎÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤«¤é¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë44²¯±ß¡¢Æ°°÷280Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±7Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍèÆüµ¼Ô²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»úËë¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1500ËÜ¤Î»úËë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤¢¤ë·®¾Ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î½Ð±éºî¤â»úËë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤ÇÃÂÀ¸Æü¤Ï7·î3Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¿¹Àî¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÌ¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¿¹Àî¤ÈÌøÂô¤ÏÍ¾¶½¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÄ¶Àä¥×¥í¥Ú¥é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤ï¤Í¡¢¥×¥í¤ÎÊý¤Ï¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Ð²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥à¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÌ¾ÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¼ýÆþ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¡£¥ª¥¹¥«¡¼¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ï¤Ð¤Ã¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¿ÍÀ¸¡¢±Ç²è¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±Ç²è¤ÎÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¸½Ìò¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤«¤éËá¤¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£