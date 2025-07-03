ÌÚÍü·ûÉð¡¡ºÊ¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¤ÎÏ¯ÆÉ·à´Õ¾Þ¡¡ÅÐÃÅ¸ò¾Ä¡ÖÂ¨µÑ²¼¡×¤â¡ÈËÜÌ¾¸Æ¤Ó¡É¤Ë¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¡Ê58¡Ë¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï°ÂÅÄ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö°ÂÅÄÀ®Èþ¡¢ËÜÌ¾ ÌÚÍüÀ®Èþ¤µ¤ó¡¢Ï¯ÆÉ·à¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù²»³Ú²È¡¦°¤Éô³¤ÂÀÏº¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2Æü´Ö¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤ÂçÀ®¸ù¤Î´¬¡ªÉñÂæ¤Ë¸åÈ¾¾å¤¬¤í¤¦¤«¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¨µÑ²¼¡ª¡ª¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤ÎÀ®Èþ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¤ÎÉ½¸½¤Î¾ì¡ª´¶Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÎÞ¡ª¡ª½Ð¤ëËë¤Ê¤·¡ª¡ª¤Á¤ç¤¤Íí¤ß¡¢¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È5·î¤Ë¤ÏNHK¡¡BS¡Ö·ûÉð¡¡À®Èþ¤ÎÆîÊÆ¡¦¥¤¥ó¥«É×ÉØÎ¹¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤¬¡¢Ï¯ÆÉ·à¤Ç¤Ï¡ÖµÑ²¼¡×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²ù¤·¤¯¤ÆÀ®Èþ¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤¿¡ª¡ªÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÏµþÅÔ¡¦À±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡¢11·î11Æü¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¼«Ê¬¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ªOUCHI¥·¥ê¡¼¥º ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¤¤Þ´°À®¡ª¡ª¤Á¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÃã²ñ¤«¤é¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È»²²Ã¡ª¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Î½àÈ÷¤Ç¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤Êµ÷Î¥´¶¡×¡ÖÌÚÍüÀ®Èþ¤µ¤ó¡×¡ÖËÜÌ¾ÌÚÍüÀ®Èþ¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ë¤µ¤ó¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤ò¸«¼é¤ë¥Î¥ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó¸«¼é¤êÂâÄ¹¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó²æËý½ÐÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£