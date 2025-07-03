½é¶¥¤ê°ÛÎã¤Î2¤«·îÃÙ¤ì¡Ä ¼Í¿å¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµû¡ÈËüÍÕ¤«¤ì¤¤¡ÉÉÔµù¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤«
¼Í¿å»Ô¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËüÍÕ¤«¤ì¤¤¡×¤Îº£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤¬¡¢¤¤ç¤¦¿·Ì«µù¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢ËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤âÉÔµù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¶¥¤ê¤¬7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
KNB Ä¹²¬µ¼Ô
¡ÖËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤Î½é¶¥¤ê¤¬º£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æù¸ü¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖËüÍÕ¤«¤ì¤¤¡×¡£¿·Ì«²¤Ç¤È¤ì¤ë¥Þ¥³¥¬¥ì¥¤¤Î¤¦¤Á400¥°¥é¥à°Ê¾å¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤¬ËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
½é¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï21É¤¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÂçÊª¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½45¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ¤Ï1.2¥¥í¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÇ¹âÃÍ¤Ï8Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±è´ßµù¶È¸¦µæ²ñ¡¡Åì³¤¾¡µ×¤µ¤ó
¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤¬2¤«·îÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ ¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Ë¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó ¤Ç¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¤Çò¿È¤ò ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÙ»³ÏÑ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ßÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥º¥ó¤Î¿åÍÈ¤²¤¬µÏ¿¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥í¥¨¥Ó¤âº£Ç¯¡¢ÉÔµù¤¬Â³¤µù¤ò½µ1²ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤ÎÉÔµù¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿åÍÈ¤²¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Îµù¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤«¤ì¤¤¤ÏÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£