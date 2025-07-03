¥Æ¥ìÅì¡¦ÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¡¡Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈS¡ª¡Ö·¹¤¥È¥ß¤Á¤ã¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É¤ÎÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀè½µ¤ÎNIKKEI NEWS NEXT ¤Î¼èºàÉþ¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È½Ð±éÈÖÁÈ¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤ÆÁÇÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢Î®¤·ÁÇÌÍµ¡¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ä¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö·¹¤¥È¥ß¤Á¤ã¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¤ª´é¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£