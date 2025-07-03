¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡ÙÂè2´ü¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷·èÄê¡¡¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê¡ªÀ©ºî²ñ¼Ò¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Î¤«!?´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¡Ê¥í¥·¥Ç¥ì¡Ë¤ÎÂè2´ü¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍá°á»Ñ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ×À¤À¯¶á¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ËÂÐ¤·¤ÆÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤ÇÈà¤Ë¥Ç¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¶á¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»þ¡¹¥Ç¥ì¤ë¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¤ò¤¹¤ëÀ¯¶á¡£¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Æó¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¢£»¸¡¹SUN(¸¶ºî¼Ô)
³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥í¥·¥Ç¥ì¤Î¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬¿ë¤ËÍèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ä¡Ä¤ó¡©´ÆÆÄ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ÆÍß¤·¤¤¡©¤¨¡Á¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡Ä¡Ä¡Ö¥í¥·¥Ç¥ì¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê¤ÏÂçÂÎ¸¶ºî¼Ô¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¸¶ºîÀª¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤â¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê¡ªÀ©ºî²ñ¼Ò¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Î¤«!?¡Ù¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä¡Ä¤¦¤ó¡¢¤Þ¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡Á¤¹¡£
¢£Å·ºêÞæÊ¿(µ×À¤À¯¶áÌò)
¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡Ù¥¢¥Ë¥áÂè1´üÊüÁ÷³«»Ï1¼þÇ¯¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2´ü¤ÎÂ³Êó¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¸«¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¥¢¡¼¥ê¥ã¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¡ª¡ª¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¡£¤Þ¤À1´ü¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ï2´ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÍú½¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¼«Ê¬¤âµ×À¤À¯¶á¤òÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢£¾åºä¤¹¤ß¤ì(¥¢¡¼¥ê¥ãÌò)
¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡Ö¥í¥·¥Ç¥ì¡×2´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ªºÆ¤Ó¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£1´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡Ö¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö2´ü¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¼«¿È¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÂ³¤¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§»¸¡¹SUN
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA ³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¤â¤â¤³
´ÆÆÄ¡§¸¶¸ý¹À
Éû´ÆÆÄ¡§¶âÀ®Úá
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ÅÄÍ³¹á
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼¼ÅÄÍºÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
¡Ú²èÁü¡ÛÍá°á»Ñ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ×À¤À¯¶á¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ËÂÐ¤·¤ÆÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤ÇÈà¤Ë¥Ç¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¶á¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»þ¡¹¥Ç¥ì¤ë¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¤ò¤¹¤ëÀ¯¶á¡£¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Æó¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥í¥·¥Ç¥ì¤Î¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬¿ë¤ËÍèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ä¡Ä¤ó¡©´ÆÆÄ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ÆÍß¤·¤¤¡©¤¨¡Á¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡Ä¡Ä¡Ö¥í¥·¥Ç¥ì¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê¤ÏÂçÂÎ¸¶ºî¼Ô¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¸¶ºîÀª¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤â¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê¡ªÀ©ºî²ñ¼Ò¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Î¤«!?¡Ù¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä¡Ä¤¦¤ó¡¢¤Þ¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡Á¤¹¡£
¢£Å·ºêÞæÊ¿(µ×À¤À¯¶áÌò)
¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡Ù¥¢¥Ë¥áÂè1´üÊüÁ÷³«»Ï1¼þÇ¯¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2´ü¤ÎÂ³Êó¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¸«¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¥¢¡¼¥ê¥ã¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¡ª¡ª¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¡£¤Þ¤À1´ü¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ï2´ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÍú½¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¼«Ê¬¤âµ×À¤À¯¶á¤òÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢£¾åºä¤¹¤ß¤ì(¥¢¡¼¥ê¥ãÌò)
¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡Ö¥í¥·¥Ç¥ì¡×2´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ªºÆ¤Ó¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£1´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡Ö¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö2´ü¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¼«¿È¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÂ³¤¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§»¸¡¹SUN
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA ³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¤â¤â¤³
´ÆÆÄ¡§¸¶¸ý¹À
Éû´ÆÆÄ¡§¶âÀ®Úá
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ÅÄÍ³¹á
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼¼ÅÄÍºÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼