大阪・関西万博で開催される、Lemino主催『STPR Family Festival!! In OSAKA EXPO2025 Public Viewing powered by docomo』(7月5日・6日)に、すとぷりの大阪出身・ジェルが登場することが、決まった。ジェルは6日に大阪“凱旋”を果たし、原作・製作総指揮を務める劇場アニメ『遠井さんは青春したい!「バカとスマホとロマンスと」』の主題歌に合わせ、野外のEXPOアリーナ「Matsuri」で、かわいくて楽しい振り付けの「遠井さんダンス」を披露。来場者んと一緒に踊れる体験型ステージを予定する。

また会場では、ミャクミャクと「遠井さん」がコラボした限定グッズ、すとぷりグッズも販売される。イベントでは、今年4月に東京ドームで開催したSTPR史上最大級のフェスイベント『STPR Family Festival!!』(すとふぇす)の特別編集版や、STPRファミリーからのコメント動画、応援広告(応援ビジョン)などが楽しめる。■Lemino主催『STPR Family Festival!! In OSAKA EXPO2025 Public Viewing powered by docomo』「遠井さん」ステージ 1ステージ:約10分 ※雨天中止毎ステージ後に『STPR Family Festival!! In OSAKA EXPO2025 Public Viewing powered by docomo』が放映会場: EXPO アリーナ「Matsuri」(大阪・関西万博会場内)日時:2025年7月5日(土)全5回1.午後1時〜/2.午後2時〜/3.午後3時〜/4.午後4時〜/5.午後5時〜2025年7月6日(火)全6回6.正午〜/7.午後1時〜/8.午後2時〜/9.午後3時〜/10.午後4時〜/11.午後5時〜ジェル(すとぷり)=7月6日(日)6.と9.のみ出演はるよし(REAL AKIBA JUNIORZ)※1.〜11.まで全て出演るーさん(REAL AKIBA JUNIORZ)※1.〜11.まで全て出演ドコモダケ ※1.〜11.まで全て出演※放映される映像はすべて同じ内容※放映スケジュールは変更となる場合あり※専用の入場券は不要、大阪・関西万博の入場チケットは必要※当日の状況に応じて入場整理をさせていただく可能性あり