¼Â¤Ï½ÓÂ¤Î¥±¥ó¥³¥Ð¡¡50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ÇÍ£°ìÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¡°Õ³°¤Ê·ÝÇ½¿Í¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê52¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½ÓÂ¤Î·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ï6ÉÃ9¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥É¡¼¡£¡Ö²¶º£¤Þ¤Ç¤Ç¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿¿·õ¤Ë¾¡Éé¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¿ØÆâ¤À¤±¡×¤È¿ØÆâÃÒÂ§¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤Ë¶¦±é¼Ô¤¬¡Ö¶ÚÆù¼Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÁö¤êÊý¤Î¥³¥Ä¤«¤Ê¡©¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥É¡¼¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£Áö¤êÊý¤â´ñÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤Ç¤âÂ®¤¤¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Ð¸³¤âÁðÌîµåÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¿ØÆâ¤Î½ÓÂ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£