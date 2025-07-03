¡Ö¼Ò²ñ½Ð¤¿¤éÍý²Ê¤ÏÉÔÍ×¡×5³ä¼å¡¡ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸°Õ¼±Ä´ºº
¡¡ÆüÊÆÃæ´Ú4¥«¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤éÍý²Ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¦¹â¹»À¸¤Î³ä¹ç¤ÏÆüËÜ¤¬5³ä¼å¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Íý²Ê¤Î¼ÂÍÑÀ¤äÉ¬Í×À¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬3Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¹ñÎ©ÀÄ¾¯Ç¯¶µ°é¿¶¶½µ¡¹½¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¡£²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ä³Ø½¬³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºòÇ¯9·î¡Áº£Ç¯1·î¤ËÌó4900¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤éÍý²Ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤¬45.9¡ó¡£´Ú¹ñ¤¬33.5¡ó¡¢ÊÆ¹ñ27.6¡ó¡¢Ãæ¹ñ17.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍý²Ê¤Î³Ø½¬¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¹¤ë¹â¹»À¸¤Î³ä¹ç¤ÏÆüËÜ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ç³Ø½¬¤¹¤ëÆâÍÆ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²Ê³Ø¤ÎÃÎ¼±¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï42.1¡ó¤ÈºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç56.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤«¤Ç¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¡Ö»þ¡¹¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤¬ºÇ¤âÄã¤¤14.0¡ó¡£ºÇ¤â¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç38.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£