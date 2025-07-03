¹ç¶è²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÁªµóÀï¡¡ÃÏÊý¤Ç·üÇ°¡¢²ò¾Ã¤Ø¤ÎÆ°¤¿Ê¤Þ¤º
¡¡¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×À§Àµ¤Î¤¿¤á¡¢ÎÙÀÜ¸©¤ò°ì¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹ç¶è¡×¤Ï2016Ç¯»²±¡Áª¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£Êä·çÁªµó¤ò½ü¤¡¢º£²ó4ÅÙÌÜ¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö°Õ¸«¤¬¹ñÀ¯¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¤¤¬¡¢Áá´ü²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ç¶è¤Ï¡ÖÄ»¼è¡¦Åçº¬¡×¤È¡ÖÆÁÅç¡¦¹âÃÎ¡×¤Ç¡¢³Æ¸©1¤Ç·×4¤À¤Ã¤¿²þÁª¿ô¤Ï2¤ËÈ¾¸º¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï6·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¤ò´Þ¤á¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¸©¤Ç¡¢²áÁÂÃÏ¤À¡£À¼¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Áá´ü²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯»²±¡Áª¤«¤é¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹ç¶è¤ËÍÊÎ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸©¤Î¸õÊä¼ÔµßºÑ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼çÆ³¤·ÈæÎãÂåÉ½¤Ë¡ÖÆÃÄêÏÈ¡×¤òÀß¤±¤¿¡£ÆÃÄêÏÈ¤ÏÆÀÉ¼½ç¤ËÅöÁª¤¹¤ëÈó¹´Â«Ì¾Êí¼°¤ÎÊÌÏÈ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ïº£²ó¡¢ÆÃÄêÏÈ¤ËÄ»¼è¤ÈÆÁÅç¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃÏÈ×¤È¤¹¤ë2¿Í¤ò¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï1¿Í¤ò½¼¤Æ¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã¤µ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£22Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤Ç¤Ï¹ç¶è¤ÎÂÐ¾Ý4¸©¤Î¤¦¤Á¡¢Åçº¬¤ò½ü¤¯3¸©¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î52.05¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÁÅç¤Ï45.72¡ó¤ÇÁ´¹ñºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£