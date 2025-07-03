¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯¡ÙÅÏÊÕæÆÂÀ¡ß¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Î¡í¶²ÉÝ¤Î¼ÂÂÎ¸³¡íÈæ³Ó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø
Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù(7·î25Æü¸ø³«)¤Î±Ç²è±ÇÁü(ÅÏÊÕæÆÂÀ)¤È¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¿´Îî±ÇÁü(¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·)¤ÎÈæ³Ó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥ä¥Ò¥í¤¬²ø°Û¤Ë½±¤ï¤ì¤ëËÜÊÔ¤È¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¿´ÎîÂÎ¸³¤ÎÈæ³Ó±ÇÁü(C) 2025¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤¬¡¢7·î25Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢J¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¤À¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ö¸ÎÊª·ï¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Ë¤è¤ë¡Ø»ö¸ÎÊª·ï²øÃÌ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö¶²¤¹¤®¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥é¡¼¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×25ËüÉô¤òµÏ¿¤¹¤ë¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãø½ñ¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç±é¤Ï¡¢±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¡×·¬ÅÄ¥ä¥Ò¥íÌò¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¥ä¥Ò¥í¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦½Õ¸¶²ÖÎëÌò¤Ë¤ÏÈª²ê°é¡¢¥ä¥Ò¥í¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦Æ£µÈÀ¶Ìò¤Ë¤Ï¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿·±ÇÁü¤Ï¡¢ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥ä¥Ò¥í¤¬²ø°Û¤Ë½±¤ï¤ì¤ëËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¸¶ºî¼Ô¡¦¾¾¸¶¤Î¼ÂºÝ¤Î¿´ÎîÂÎ¸³¤òÈæ³Ó¤·¤¿±ÇÁü¡£1¸®ÌÜ¤Î»ö¸ÎÊª·ï"É¬¤ºØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ëÉô²°"¤Ç¤Ï¡¢Ì²¤ë¥ä¥Ò¥í¤¬ÆÍÁ³¶ì¤·¤ß½Ð¤·¡¢¹õ¤¤±Æ¤ä¥ª¡¼¥Ö¡¢¥é¥Ã¥×²»¤È¤È¤â¤Ë´ñ¹Ô¤ËÁö¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾¸¶¤Î±ÇÁü¤Ç¤âÊÉ¤òÃ¡¤¯²»¤Î¸å¡¢¼ó¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ÆÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇË½¤ì½Ð¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ï2¸®ÌÜ"¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¸Å¤¤Î¹´Û"¤Ø¡£¥í¥±Ãæ¤ÎÆ»Ãæ¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»Ñ¤é¤·¤±Æ¤¬±Ç¤ë¤¬¡¢ÀµÂÎ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾¸¶¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¸½¾ì¤ÇÊ£¿ô¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤ºÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¬ÅÄ¥ä¥Ò¥í(ÅÏÊÕæÆÂÀ)¡£¡ÚÉ¬¤ºØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ëÉô²°¡Û¡Ú¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¸Å¤¤Î¹´Û¡Û¡Ú¹ßÎî¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Û¡Ä¡Ä¥ä¥Ò¥í¤ÏTVÈÖÁÈ¤äSNS¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥¿Íß¤·¤µ¤Ë»ö¸ÎÊª·ï¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥¤·¤¯¿Í°ìÇÜØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ÎÈà¤Ë¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë²ø´ñ¸½¾Ý¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ë»ö¸ÎÊª·ï¤ÇÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶²ÉÝ¤È¤¢¤ë¿¿¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä
ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥ä¥Ò¥í¤¬²ø°Û¤Ë½±¤ï¤ì¤ëËÜÊÔ¤È¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¿´ÎîÂÎ¸³¤ÎÈæ³Ó±ÇÁü(C) 2025¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤¬¡¢7·î25Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢J¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¤À¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ö¸ÎÊª·ï¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Ë¤è¤ë¡Ø»ö¸ÎÊª·ï²øÃÌ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö¶²¤¹¤®¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥é¡¼¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×25ËüÉô¤òµÏ¿¤¹¤ë¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãø½ñ¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿·±ÇÁü¤Ï¡¢ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥ä¥Ò¥í¤¬²ø°Û¤Ë½±¤ï¤ì¤ëËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¸¶ºî¼Ô¡¦¾¾¸¶¤Î¼ÂºÝ¤Î¿´ÎîÂÎ¸³¤òÈæ³Ó¤·¤¿±ÇÁü¡£1¸®ÌÜ¤Î»ö¸ÎÊª·ï"É¬¤ºØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ëÉô²°"¤Ç¤Ï¡¢Ì²¤ë¥ä¥Ò¥í¤¬ÆÍÁ³¶ì¤·¤ß½Ð¤·¡¢¹õ¤¤±Æ¤ä¥ª¡¼¥Ö¡¢¥é¥Ã¥×²»¤È¤È¤â¤Ë´ñ¹Ô¤ËÁö¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾¸¶¤Î±ÇÁü¤Ç¤âÊÉ¤òÃ¡¤¯²»¤Î¸å¡¢¼ó¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ÆÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇË½¤ì½Ð¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ï2¸®ÌÜ"¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¸Å¤¤Î¹´Û"¤Ø¡£¥í¥±Ãæ¤ÎÆ»Ãæ¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»Ñ¤é¤·¤±Æ¤¬±Ç¤ë¤¬¡¢ÀµÂÎ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾¸¶¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¸½¾ì¤ÇÊ£¿ô¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤ºÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¬ÅÄ¥ä¥Ò¥í(ÅÏÊÕæÆÂÀ)¡£¡ÚÉ¬¤ºØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ëÉô²°¡Û¡Ú¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¸Å¤¤Î¹´Û¡Û¡Ú¹ßÎî¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Û¡Ä¡Ä¥ä¥Ò¥í¤ÏTVÈÖÁÈ¤äSNS¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥¿Íß¤·¤µ¤Ë»ö¸ÎÊª·ï¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥¤·¤¯¿Í°ìÇÜØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ÎÈà¤Ë¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë²ø´ñ¸½¾Ý¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ë»ö¸ÎÊª·ï¤ÇÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶²ÉÝ¤È¤¢¤ë¿¿¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä