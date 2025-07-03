¸µ¥Æ¥ìÅì¡¦Âç¶¶Ì¤Êâ¥¢¥Ê ¡ÈÉÔÅ¨¡É¤Ê¾Ð¤ß¤ÇÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¼Ì¿¿ÈäÏª¡Ä45ºÐ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê±éµ»¤ÎÀ¤³¦¤Ë
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂç¶¶Ì¤Êâ¥¢¥Ê¤¬¡¢7·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¡É¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¶¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ô¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍçÂ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡£²Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸ø±à¤ÇÍçÂ¤Î¤Þ¤ÞÁ°·¹»ÑÀª¤ÇÁö¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÅº¤¨¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¡ÈÉÔÅ¨¡É¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Âç¶¶¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ô¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ï¤ë¾Ð¡Õ
¡Ô¤³¤ï¤¤ ¤³¤ï¤¤ ¥¾¥ó¥Ó ¥¾¥ó¥Ó¡Õ
¡Ô¥ä¥Ð¥¤¡¢Æ¨¤²¤í¡£Êá¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ü¥³¤é¤ì¤ë¡Õ
¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¶¶¥¢¥Ê¤Ï¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2002Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£Â¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂçÊª¥¢¥Ê¤À¡£2017Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂç¶¶¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡È´ÇÈÄ½÷»Ò¥¢¥Ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯Æ±¶É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¯¡¢2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¼èºà¤äÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸730¡ª¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯Ëö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾å½ÐÎËÊ¿»á¤È2ÅÙ¤á¤Î·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2023Ç¯4·î¤«¤éÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯4·î14Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ô¥Æ¥ìÅì»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÊÒÞ¼°«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ç°´ê³ð¤¨¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2016Ç¯4·î¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÊÒÞ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¤ä¡Ø½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡Ù¤Ê¤É¥Æ¥ìÅì¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¡¢2024Ç¯4·î¤ËÊóÆ»¶É¤Ë°ÛÆ°¡£¡ØNews¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ù¤ÇÊóÆ»¶ÉÀìÌç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÉëÇ¤¸å¤â½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶¶¥¢¥Ê¤ÏÊÒÞ¼¤µ¤ó¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï±éµ»¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¡ÊÆü²¼¶ÌÌ¦´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢5·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡ÊÎëÌÚÎµÌé´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¡Ô¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¤Ä¤¤Ëº¤ì¤ëÀ³Ê¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ÆÍÁ³É½¸½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤â¤È»×¤¤Î©¤Á45ºÐ¤Ç±Ñ¸ìÏÃ¤»¤Ê¤¤¤±¤ÉµÞ¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤²¿¸Î¤«¤½¤³¤ÇÇÐÍ¥³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·²¿¸Î¤«±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ç²è¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¶»Ç®¿ÍÀ¸¡£Ä¹À¸¤¤·¤¿¤¤¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤À¤±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤Ã¤È¾Ð¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢±éµ»¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö6·î29Æü¤Ë¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÎµÌé´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡½÷Í¥¡¦Âç¶¶Ì¤Êâ¤¬¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£