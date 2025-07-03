¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥Õ¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÀ©ºî·èÄê¡¡±ÇÁü¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥Õ¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤Î¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢DJÉï»Ò¡õBro.Í¾ÀÜ¤Ë¤è¤ë¼¡²óÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛDJÉï»Ò¡õBro.Í¾ÀÜ¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¡Ø¡ãÊª¸ì¡ä¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾®Àâ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤ä¡¢°¤ÎÉ¡¹ÌÚÎñ¤ÎÂç³ØÀ¸ÊÔ¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2024Ç¯7·î¤«¤é10·î¤Þ¤ÇABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¡¢Æ±Ç¯9·î¡Á12·î¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§À¾Èø°Ý¿·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§VOFAN
Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·
´ÆÆÄ¡§µÈß·¿é
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅìÉÚÌí»Ò¡¢¿·Ë¼¾¼Ç·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÌÀÉ×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÏÊÕÌÀÉ×
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
°¤ÎÉ¡¹ÌÚÎñ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¾¯½÷Ã£¡£
ÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤âÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤àÈà½÷Ã£¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊýÂç¿Í¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎñ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï
¿·¤¿¤Ê²ø°Û¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°¤ÎÉ¡¹ÌÚÎñ¡¢Âç³Ø°ìÇ¯À¸¡½¡½
¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤àÊª¸ì¡£
ÀÄ½Õ¤Ï¡¢²áµî¤âÌ¤Íè¤âÂ³¤¤¤Æ¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛDJÉï»Ò¡õBro.Í¾ÀÜ¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¡Ø¡ãÊª¸ì¡ä¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾®Àâ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤ä¡¢°¤ÎÉ¡¹ÌÚÎñ¤ÎÂç³ØÀ¸ÊÔ¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2024Ç¯7·î¤«¤é10·î¤Þ¤ÇABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¡¢Æ±Ç¯9·î¡Á12·î¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿
¸¶ºî¡§À¾Èø°Ý¿·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§VOFAN
Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·
´ÆÆÄ¡§µÈß·¿é
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅìÉÚÌí»Ò¡¢¿·Ë¼¾¼Ç·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÌÀÉ×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÏÊÕÌÀÉ×
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
°¤ÎÉ¡¹ÌÚÎñ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¾¯½÷Ã£¡£
ÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤âÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤àÈà½÷Ã£¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊýÂç¿Í¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎñ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï
¿·¤¿¤Ê²ø°Û¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°¤ÎÉ¡¹ÌÚÎñ¡¢Âç³Ø°ìÇ¯À¸¡½¡½
¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤àÊª¸ì¡£
ÀÄ½Õ¤Ï¡¢²áµî¤âÌ¤Íè¤âÂ³¤¤¤Æ¤¯¡£