º£Æü3Æü¤Ï¿¿²ÆÆü¤¬º£Ç¯½é¤Î700ÃÏÅÀÄ¶¤¨¡¡ÌÀÆü4Æü¤âÌÔ½ë¤È¥²¥ê¥éÍë±«¤Ë·Ù²ü
º£Æü3Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¡£900ÃÏÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ëÁ´¹ñ¥¢¥á¥À¥¹¤ÎÆâ¡¢720ÃÏÅÀ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤êº£Ç¯ºÇÂ¿¤Ë¡£°ìÊý¡¢¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Î½ê¡¹¤Ç¥²¥ê¥éÍë±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü4Æü(¶â)¤â¡ÖÌÔ½ë¡×¤È¡Ö¥²¥ê¥éÍë±«¡×¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯½é¡¡¿¿²ÆÆüÃÏÅÀ700Ä¶¤¨¡¡Åçº¬¤È»³¸ý¤ÇÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î37.4¡î
º£Æü3Æü¤Ï¡¢²Æì¡ÁËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤ËºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¡£900ÃÏÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ëÁ´¹ñ¥¢¥á¥À¥¹¤ÎÆâ¡¢720ÃÏÅÀ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤êº£Ç¯ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ï81ÃÏÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÄÅÏÂÌîÄ®¤È»³¸ý¸©»³¸ý»Ô¤Ç¤È¤â¤Ë37.4¡î¤È¡¢ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢»¥ËÚ30.0¡î¡¢°°Àî30.7¡î¡£ÀçÂæ¤Ï31.1¡î¤È1½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3Æü17»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹
ÌÀÆü4Æü¤âÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ë¤Ë·Ù²ü
ÌÀÆü4Æü¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿¿²ÆÆüÃÏÅÀ¤Ï¡¢º£Æü3Æü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤Ïº£Æü3Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯80ÃÏÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Î¤Ü¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¹â¾¾37¡î¡¢µþÅÔ¡¦²¬»³¡¦»³¸ý¤Ç36¡î¡¢ÉÙ»³¡¦Ä»¼è¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¤Ç35¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ç34¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙÂ©¡¦ÎäµÑ¡¦¿åÊ¬Êäµë¡×¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ®ÂÓÌë(Ìë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å)¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤è¤¤¿²¶ñ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿åÊ¬¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥²¥ê¥éÍë±«¤Ë·Ù²ü
º£Æü3Æü¤â¡¢¶å½£¡ÁÅìËÌ¤ÏÀ²¤ì¤¿½ê¤âÅ·µ¤µÞÊÑ¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©²¼ËÌ»³Â¼¤Ç73.5¥ß¥ê(7·î1°Ì:Åý·×³«»Ï2014Ç¯¡Á)¡¢ÆàÎÉ¸©½½ÄÅÀîÂ¼É÷²°¤Ç65.0¥ß¥ê(´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì:Åý·×³«»Ï1977Ç¯¡Á)¤È¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜÉÕ¶á¤Ç1»þ´Ö¤Ë110¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(18»þ)¡£
ÌÀÆü4Æü¤â¡¢¶áµ¦¡Á´ØÅì¹Ã¿®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡¢ÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÆüËÜ¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤â¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£