ÆÍÇ¡¡Ú13Ëü±ß¡Û¤¬¶¦Í¸ýºÂ¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡ª¡©¤À¤¬¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¹â³ÛÀÁµá¤Î¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤·¡Ä¡Ú¼þ°Ï¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ½è¡Û
¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤ï¤ÌÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Çº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÌñ²ð¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Û
Ã¯¤«¤Î¹Ô°Ù¤¬¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤òÎäÀÅ¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤¢¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±ºî¶È¤ò¡Û
ÌäÂê»ØÅ¦»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤ò¶¦¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÇ§¼±¡Û
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¸ýºÂ¤«¤é13Ëü±ß¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ñÌ£¤Ç¤è¤¯ÌµÂÌ»È¤¤¤ò¤¹¤ëÉ×¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ø¤ª¡¢²¶¤Ï°ã¤¦¤¾¡ª¡Ù¤È´è¤Ê¤ËÈÝÄê¤µ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿©Èñ¤À¤Ã¤¿»ö¤¬È½ÌÀ¤·¡Ø¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
Í½´ü¤»¤ÌÃ¯¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤¬¡¢ÌäÂê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶³¦¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÌñ²ð¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Û
Ã¯¤«¤Î¹Ô°Ù¤¬¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤òÎäÀÅ¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤¢¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê»ØÅ¦»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤ò¶¦¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÇ§¼±¡Û
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¸ýºÂ¤«¤é13Ëü±ß¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ñÌ£¤Ç¤è¤¯ÌµÂÌ»È¤¤¤ò¤¹¤ëÉ×¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ø¤ª¡¢²¶¤Ï°ã¤¦¤¾¡ª¡Ù¤È´è¤Ê¤ËÈÝÄê¤µ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿©Èñ¤À¤Ã¤¿»ö¤¬È½ÌÀ¤·¡Ø¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
Í½´ü¤»¤ÌÃ¯¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤¬¡¢ÌäÂê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶³¦¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë