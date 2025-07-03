¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡Ä80Âå°Ì¤Î½÷À¤¬±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ ±¿Å¾¼ê¤Î59ºÐ½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô¤Ç7·î3Æü¡¢²£ÃÇÃæ¤Î80Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤è¤·»Ô»°¹¥Ä®¤Î¿®¹æ¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç3Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ËÅÄ»Ô¤Ë½»¤à¥Ñー¥È¤Î½÷(59)¤ò¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤è¤¯¡¢½÷¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Î±¿Å¾Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£