¡Ú¶âÍ»¹ñºÝÇÉ¤ÎÆÈ¤ê¸À¡ÛÄ¹ÌçÀµ¹×¡¦¸µÆüËÜÍ¹À¯¼ÒÄ¹¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤È¤ÎºÆ²ñ¡£º®ÍðÉ¬»ê¤ÎÀ¯ºö½ô¼êÃÊ¡×
½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢2´üÌÜ¤ÎÊý¸þ´¶¡¦Å¯³Ø¤È¼Â¸½¤Î°Ù¤Î¼êË¡¤¬ÌÀ³Î¤À¡£
¡¡À¤³¦¤Î·Ù»¡¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¹ñºÝ»Ù±ç³èÆ°¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢ÉÙ¤òÂ¾¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ë¼è¤êÌá¤¹¡¢Áªµó¾¡Íø¤Î¼«Ê¬¤ÏËüÇ½¤Î²¦ÍÍ¤À¡¢Å¨¤ÏÇÓ½ü¡¦Ì£Êý¤À¤±¤ò»È¤¦¡¢ÎÏ¤ÏÀµµÁ¤À¡¢Åù¤ÎÅ¯³Ø¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¸½¤Î°Ù¤ÎÀ¯ºö¤¬ÆÜÄÁ´Á¤À¡£¹ñÆâ»º¶È¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç¤ÏÂ¾¹ñ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¡Ê´ØÀÇ¡Ë¤ò¤¯¤ì¡¢ÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¥Ïー¥Ðー¥ÉÅùÂç³Ø¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÉÔÍ×¡¦Ê²½ñ¹£¼ôÅª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¡¢Î±³ØÀ¸¤ä°ÜÌ±¤ÏÉÔÍ×¡¦ÊÆ¹ñ¿Í¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡¢13Ì¾¤Î½äºº¤¬»àË´¤·¤¿µÄ»öÆ²»ö·ï¤ÎÍðÆþ¼Ô¤ÏÌ£Êý¤æ¤¨Á´°÷²¸¼Ï¡£
¡¡À¾Éô³«Âó»þÂå¤ÎÌµË¡ÃÏÂÓ¤Î¥Ü¥¹¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÌÀ³Î¤À¡£´ØÀÇÊ¬¤À¤±Çã¤¤¼ê¤«Çä¤ê¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬É¬¤ºÁý¤¨¡¢À½Â¤¶È¤Ï°ìÁØ¼åÂÎ²½¡¢¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¤ò¼º¤¤ÊÆ¹ñ¤Î¿´¤ÎÍ§¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢GAFAM¤òÁÏÂ¤½ÐÍè¤ë¿Íºà¤ÏÊÆ¹ñ³°¤ØÆ¨Èò¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤â°ìÁØ³ÈÂç¡¦ÊÆ¹ñ¤Î¿®Ç§ÄãÍî¤òÄÌ¤¸»Ô¾ì¤¬Âç¹Ó¤ì¡¢Åù¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤ÎÍø±×¤òÁÀ¤¦ÁÇËÑ¤Ê¿®¶Ä¤Ï¶ò¤«¤ÊÀ¯ºö¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê½ô·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÏÂçÅýÎÎ1´üÌÜ»þÂå¤ÎË¬Æü»þ¤À¤Ã¤¿¡£¸ø¼°¹Ô»ö¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤È¤Î²ñ¸«¤Î¤ß¤À¤¬¡¢µÞî±¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤È¤Îº©ÃÌ¤ò´õË¾¡£
¡¡2019Ç¯5·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÅþÃåÄ¾¸å¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦´´ÉôÌó20Ì¾¤¬¥Ï¥¬¥Æ¥£ÊÆ¹ñÂç»È¸øÅ¡¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢Á´»²²Ã¼Ô¤¬ÂçÅýÎÎ¤È¸Ä¡¹¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ä¸Ä¿Í¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø①¶½¶ä»þÂå¡¢1989Ç¯¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¡£②ËÇ°×¼ý»Ù¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÀ½Â¤¶ÈÅê»ñ¤Ð¤«¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ëー¥×¤Ï²¿½½Ãû±ß¤âÊÆ¹ñ¾Ú·ô»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¼ý»ÙÉ½¤Î¾åÈ¾¿È¡¦·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯²¼È¾¿È¡¦»ñËÜ¼ý»ÙÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤â¸«¤ë¤Ù¤¤À¡Ù
¡¡¥È¥é¥ó¥×¼êË¡¤Ë¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢Âç»È¸øÅ¡º©ÃÌ²ñ¤ËºÝ¤·¥È¥é¥ó¥×¤Î¾¯¤·ÎÉ¤¤½ê¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡①»þº¹¤Î¤¤Ä¤¤ÆüËÜ¤ËÅþÃå¸å¡¢Ä¾¹Ô¤Çº©ÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â²¿¤«¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸µµ¤¤ÊÆ¯¤¼Ô
¡¡②¹ç°Õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯
¡¡③Ãý¤ê¾å¼ê¡£04Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡×¤Î¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£½¢¿¦»Ö´ê¼Ô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ¤ò¸«¤»¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬fired¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïhired¤«¤òºÛÃÇ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥·ー¥ó¡£
¡¡ºÎÍÑ¤«²ò¸Û¤«¡¢¼Â¤ËÏÀ»ÝÌÀ³Î¡¦ñÁÀå¤Ê²òÀâ¤¬Èà¤«¤é¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÏª½Ð¤Ë¤è¤êºÍÇ½¤¬°ìÁØËá¤«¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë·üÇ°¤¬¶¯¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä¹½ê¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ¯ºö¼êË¡¤ò²þÁ±¤·¡¢¡Ö¸ì¤ëÎÏ¡×¤Ç»Ô¾ì¤äÂ¾¹ñ¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¿¦¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡£79ºÐ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ÏÌµÍý¤«¡©
¡¡À¤³¦¤Î·Ù»¡¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¹ñºÝ»Ù±ç³èÆ°¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢ÉÙ¤òÂ¾¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ë¼è¤êÌá¤¹¡¢Áªµó¾¡Íø¤Î¼«Ê¬¤ÏËüÇ½¤Î²¦ÍÍ¤À¡¢Å¨¤ÏÇÓ½ü¡¦Ì£Êý¤À¤±¤ò»È¤¦¡¢ÎÏ¤ÏÀµµÁ¤À¡¢Åù¤ÎÅ¯³Ø¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¸½¤Î°Ù¤ÎÀ¯ºö¤¬ÆÜÄÁ´Á¤À¡£¹ñÆâ»º¶È¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç¤ÏÂ¾¹ñ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¡Ê´ØÀÇ¡Ë¤ò¤¯¤ì¡¢ÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¥Ïー¥Ðー¥ÉÅùÂç³Ø¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÉÔÍ×¡¦Ê²½ñ¹£¼ôÅª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¡¢Î±³ØÀ¸¤ä°ÜÌ±¤ÏÉÔÍ×¡¦ÊÆ¹ñ¿Í¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡¢13Ì¾¤Î½äºº¤¬»àË´¤·¤¿µÄ»öÆ²»ö·ï¤ÎÍðÆþ¼Ô¤ÏÌ£Êý¤æ¤¨Á´°÷²¸¼Ï¡£
¡¡À¾Éô³«Âó»þÂå¤ÎÌµË¡ÃÏÂÓ¤Î¥Ü¥¹¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÌÀ³Î¤À¡£´ØÀÇÊ¬¤À¤±Çã¤¤¼ê¤«Çä¤ê¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬É¬¤ºÁý¤¨¡¢À½Â¤¶È¤Ï°ìÁØ¼åÂÎ²½¡¢¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¤ò¼º¤¤ÊÆ¹ñ¤Î¿´¤ÎÍ§¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢GAFAM¤òÁÏÂ¤½ÐÍè¤ë¿Íºà¤ÏÊÆ¹ñ³°¤ØÆ¨Èò¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤â°ìÁØ³ÈÂç¡¦ÊÆ¹ñ¤Î¿®Ç§ÄãÍî¤òÄÌ¤¸»Ô¾ì¤¬Âç¹Ó¤ì¡¢Åù¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤ÎÍø±×¤òÁÀ¤¦ÁÇËÑ¤Ê¿®¶Ä¤Ï¶ò¤«¤ÊÀ¯ºö¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê½ô·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÏÂçÅýÎÎ1´üÌÜ»þÂå¤ÎË¬Æü»þ¤À¤Ã¤¿¡£¸ø¼°¹Ô»ö¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤È¤Î²ñ¸«¤Î¤ß¤À¤¬¡¢µÞî±¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤È¤Îº©ÃÌ¤ò´õË¾¡£
¡¡2019Ç¯5·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÅþÃåÄ¾¸å¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦´´ÉôÌó20Ì¾¤¬¥Ï¥¬¥Æ¥£ÊÆ¹ñÂç»È¸øÅ¡¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢Á´»²²Ã¼Ô¤¬ÂçÅýÎÎ¤È¸Ä¡¹¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ä¸Ä¿Í¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø①¶½¶ä»þÂå¡¢1989Ç¯¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¡£②ËÇ°×¼ý»Ù¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÀ½Â¤¶ÈÅê»ñ¤Ð¤«¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ëー¥×¤Ï²¿½½Ãû±ß¤âÊÆ¹ñ¾Ú·ô»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¼ý»ÙÉ½¤Î¾åÈ¾¿È¡¦·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯²¼È¾¿È¡¦»ñËÜ¼ý»ÙÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤â¸«¤ë¤Ù¤¤À¡Ù
¡¡¥È¥é¥ó¥×¼êË¡¤Ë¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢Âç»È¸øÅ¡º©ÃÌ²ñ¤ËºÝ¤·¥È¥é¥ó¥×¤Î¾¯¤·ÎÉ¤¤½ê¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡①»þº¹¤Î¤¤Ä¤¤ÆüËÜ¤ËÅþÃå¸å¡¢Ä¾¹Ô¤Çº©ÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â²¿¤«¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸µµ¤¤ÊÆ¯¤¼Ô
¡¡②¹ç°Õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯
¡¡③Ãý¤ê¾å¼ê¡£04Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡×¤Î¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£½¢¿¦»Ö´ê¼Ô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ¤ò¸«¤»¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬fired¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïhired¤«¤òºÛÃÇ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥·ー¥ó¡£
¡¡ºÎÍÑ¤«²ò¸Û¤«¡¢¼Â¤ËÏÀ»ÝÌÀ³Î¡¦ñÁÀå¤Ê²òÀâ¤¬Èà¤«¤é¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÏª½Ð¤Ë¤è¤êºÍÇ½¤¬°ìÁØËá¤«¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë·üÇ°¤¬¶¯¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä¹½ê¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ¯ºö¼êË¡¤ò²þÁ±¤·¡¢¡Ö¸ì¤ëÎÏ¡×¤Ç»Ô¾ì¤äÂ¾¹ñ¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¿¦¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡£79ºÐ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ÏÌµÍý¤«¡©