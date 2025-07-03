É¹Àî¤¤è¤·47ºÐ¡¢¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ê¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ë¾×·â¡¡Èþ¥ª¡¼¥éÁ´³«
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢3Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤âÈäÏª¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¶á±Æ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþµÓ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡¡»ä¤Î°¦¤·¤¿ÎòÂå¥²¥²¥²¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖFNS²ÎÍØº×²ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼!!¡¡¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞºòÌë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡½é¤á¤Æ¸öÅÄÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡¡ÅØÎÏ²È¤ÎÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¡£²»³Ú¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ëÊª¤â¥»¥ó¥¹¤¬È´·²¤Ç¤¤¤Ä¤âÂº·É¡×¤È¡¢¸öÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£É¹Àî¤Ï¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¢¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Ö½ë¤¤²Æ¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£É¹Àî¤¤è¤·¡Ê¤Ò¤«¤ï ¤¤è¤·¡Ë
1977Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÁÏÎ©90¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£2002Ç¯2·î¤«¤é½é¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ70¥ö½ê¤Ç140¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯10·î¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·´ë²è¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£2024Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖKIIZNA¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kiina_kiyoshi_hikawa¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤âÈäÏª¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¶á±Æ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþµÓ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡¡»ä¤Î°¦¤·¤¿ÎòÂå¥²¥²¥²¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¢£É¹Àî¤¤è¤·¡Ê¤Ò¤«¤ï ¤¤è¤·¡Ë
1977Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÁÏÎ©90¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£2002Ç¯2·î¤«¤é½é¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ70¥ö½ê¤Ç140¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯10·î¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·´ë²è¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£2024Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖKIIZNA¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kiina_kiyoshi_hikawa¡Ë