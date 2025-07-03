³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡¸á¸å¤ÏTOPIX·¿Í¥°Ì¤ÎÅ¸³«
Âçºå9·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡39720¡¡-70¡¡¡Ê-0.17¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡2826.5¡¡-0.5¡¡¡Ê-0.01¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê6·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ70±ß°Â¤Î3Ëü9720±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï3Ëü9760±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê3Ëü9715±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¤ä¤äÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿3Ëü9670±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ3Ëü9870±ß¤È¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾åÃÍÄÉ¤¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï3Ëü9680±ß～3Ëü9760±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ËÆþ¤ê¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¤Æ3Ëü9820±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¡¢3Ëü9650±ß¤ÈÄ«Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½Êª¤ÎÂç°ú¤±»þ¤Ë3Ëü9770±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³ô²Á»Ø¿ô¤ÎÌÃÊÁÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÍí¤ó¤ÀÇäÇã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÇä¤ê°ì½ä¸å¤Ë¥í¥ó¥°¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê3Ëü9450±ß¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¾åÃÍ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î3Ëü9625±ß¤«¤é3Ëü9875±ß¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡+1¦Ò¤Ï¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç3Ëü9530±ß¡¢+2¦Ò¤Ï4Ëü0400±ßÊÕ¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤+1¦Ò¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï6·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á°Æü¤ÎADP¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤ÏÌ±´Ö¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤â²¼¿¶¤ì¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÌ²á¸å¤Ï¼«Î§È¿È¯ÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏÆÈÎ©µÇ°Æü¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀÆü¤Ï³¤³°Àª¤Î¥Õ¥íー¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ê¥È¥ìー¥É¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥«¥ÐーÁÀ¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î3Ëü9500±ß¤«¤é4Ëü±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.05ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£°ì»þ14.10ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤êNT¥·¥çー¥È¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢14.02ÇÜ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.04ÇÜ¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤¬¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤ê¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤«¤é¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÁêÂÐÅª¤ËTOPIX·¿Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê9·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü7326Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü2912Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3698Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬3124Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬2743Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬2449Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬2219Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1743Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬1642Ëç¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¤¬1441Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü1861Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü8656Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1Ëü0376Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬4845Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4232Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬3957Ëç¡¢UBS¾Ú·ô¤¬1544Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1517Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1372Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬944Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹