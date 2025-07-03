¥í¥Ã¥¯¤È²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Î¥ë¥Ó¥¢¡Ö²°¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×
ÆîËÌ¡¢2¤Ä¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯6·î6Æü(¶â)¤«¤é9·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÇÏ¢Æü³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ë¥Ó¥¢¡Ö²°¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×
ÆîËÌ¡¢2¤Ä¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯6·î6Æü(¶â)¤«¤é9·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÇÏ¢Æü³«ºÅÃæ¡£
¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÀÊÍ½Ìó¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Âç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀÊ¿ô¤È¡¢°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¥³¡¼¥¹¤ÎËÜ³ÊÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¡£
2025Ç¯¤Ï7·î14Æü(·î)¡Á8·î24Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇËÌ²ñ¾ì¡ÈTHE CAMP¡É¤Ë¡ÖRISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡ÖRISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢»¥ËÚ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢DJ¥Ö¡¼¥¹(¢¨)¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¤È²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯´ÑÍ÷¼Ö¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²¼¤Ç»¥ËÚ¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
(¢¨)DJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÉÔÄê´ü³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Æî²ñ¾ì
²ñ¾ìÌ¾¡¡¡§ THE TERRACE BEER GARDEN HAWAIIAN GRILL¡ÈALOHA AMIGO¡É
(¥¶ ¥Æ¥é¥¹¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ê¥ë¡È¥¢¥í¥Ï ¥¢¥ß¡¼¥´¡É)
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 15:00¡Á23:30(LO 23:00)
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯6·î6Æü(¶â)¡Á8·î30Æü(ÅÚ)
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Êµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤Æî²ñ¾ì
¢£ËÌ²ñ¾ì
²ñ¾ìÌ¾¡¡¡§ BBQ & BEER GARDEN¡ÈTHE CAMP¡É
(¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼ ¥¢¥ó¥É ¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡È¥¶ ¥¥ã¥ó¥×¡É)
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 15:00¡Á23:30(LO 23:00)
¢¨9·î1Æü(·î)°Ê¹ß
·î¡Á¶âÍË¡Ä17:00¡Á22¡§00(LO 21:30)
ÅÚÆüÍË¡Ä15:00¡Á22:00(LO 21:30)
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯6·î13Æü(¶â)¡Á9·î14Æü(Æü)
¡ãRISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯7·î14Æü(·î)¡Á8·î24Æü(Æü)
ËÜ³Ê¥®¥¢¤Ç¥¥ã¥ó¥×µ¤Ê¬¤ÎËÌ²ñ¾ì
ÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¡Ú²ñ¾ì³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§¥Î¥ë¥Ù¥µ
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©060-0063¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî3¾òÀ¾5 ¥Î¥ë¥Ù¥µ7F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§»¥ËÚ»ÔÅÅ»³É¡Àþ Ã¬¾®Ï©±Ø ÅÌÊâ2Ê¬
»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþ ¤¹¤¹¤¤Î±Ø ÅÌÊâ2Ê¬
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥í¥Ã¥¯¤È²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Î¥ë¥Ó¥¢¡Ö²°¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡× appeared first on Dtimes.