¼òÇô¤¬¤â¤¿¤é¤¹±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡ª¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹¡×
ÀÐÀî¼òÂ¤¤Ï¡¢JRÇÒÅç±ØÁ°¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡×¤Ë¤Æ¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¹¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÇô¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹¡×
ÀÐÀî¼òÂ¤¤Ï¡¢JRÇÒÅç±ØÁ°¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡×¤Ë¤Æ¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¹¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÇô¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹¡×¤ÎÂ¾¡¢Â¿Ëà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤«¤É¹¡×6¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¾¼Åç»Ô¤Î¿¼ÁØÃÏ²¼¿å¤òµâ¤ß¤ª¤ÛØ¸¶Â¼¤ÎÃÝÃº¹©Ë¼ Ìµ¸ÂÍÒ¤µ¤ó¤ÎÃÝÃº¤òÆþ¤ì¡¢ÃÝÃº¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿É¹¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÂ¤¤ê¡¢Â¿Ëà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤«¤É¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤«¤É¹¤ÎÌ£¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ïÎà¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂ¿ËàÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹(950±ß)
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÉ¹¤Î¾å¤Ë¡¢ÀÐÀî¼òÂ¤¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ¾ú¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î¼òÇô¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÇô¤¬¤â¤¿¤é¤¹±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤í¤±¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥à(ÀÄÇß»Ô)¤µ¤ó¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ëÉÂ¤ßÉÕ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¤Î¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥³¥é¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡ª
ÆÃÀ½¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢MUMUCOFFEE(¿ðÊæÄ®)¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ënemureru coffee(ÀÄÇß»Ô)¤µ¤ó¤Î¥Ç¥«¥Õ¥§¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥½¡¼¥¹¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¡ìÔÂô¤¤¤Á¤´(650±ß)
ºòÇ¯1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤¤¤Á¤´Ì£¡£
Ä®ÅÄ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ë¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤È¥¸¥ã¥à¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ìÔÂô¤¤¤Á¤´
¢¡¤¢¤Þ¤¶¤±ËõÃã´ÅÇ¼Æ¦(650±ß)
Åìµþ¤ÎÃã¹©Ë¼ À¾Â¼±à(¿ðÊæÄ®)¤µ¤ó¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë¹á¤ê¤ÎÎÉ¤¤ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÈ¬²¦»Ò¤Î¹âµé´ÅÇ¼Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÅÓÃæ¡¢¤«¤É¹¤ÎÃæ¤«¤éÎ©Àî¤¢¤ó¹©Ë¼(ÀÄÇß»Ô)¤µ¤ó¤ÎÎ³¤¢¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤¶¤±ËõÃã´ÅÇ¼Æ¦
¢¡¤¢¤Þ¤¶¤±¤Û¤¦¤¸Ãã´ÅÇ¼Æ¦(650±ß)
Åìµþ¤ÎÃã¹©Ë¼ À¾Â¼±à(¿ðÊæÄ®)¤µ¤ó¤Î±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÈ¬²¦»Ò¤Î¹âµé´ÅÇ¼Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ãæ¤«¤éÎ©Àî¤¢¤ó¹©Ë¼(ÀÄÇß»Ô)¤ÎÎ³¤¢¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤¶¤±¤Î´Å¤ß¤¬Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¡ª
¤¢¤Þ¤¶¤±¤Û¤¦¤¸Ãã´ÅÇ¼Æ¦
¢¡¤¢¤Þ¤¶¤±Í®»Ò(650±ß)
Ä®ÅÄ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ëÍ®»Ò¥½¡¼¥¹¡¢Í®»Ò¥¸¥ã¥à¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¤ä¤«¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¤«¤É¹¡ª½ë¤¤Æü¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©¤Ù¤¿¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤¶¤±É÷Ì£¤È¼òÇô¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¤¢¤Þ¤¶¤±Í®»Ò
¢¡¤¢¤Þ¤¶¤±¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼(650±ß)
Ä®ÅÄ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¤Ï²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤¶¤±¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¡¢¼òÇô¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤ÎÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤¶¤±¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê
¢£¡Ö¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¾¾¸¶Ä®5ÃúÌÜ2-37 ÇÒÅçÆî¸ý¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ó¥ë1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§ JRÇÒÅç±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§ 042-519-5242
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§ 11»þ¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡§ Ëè½µ¿åÍËÆü(½ËÆü¤ò½ü¤¯)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼òÇô¤¬¤â¤¿¤é¤¹±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡ª¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤«¤É¹¡× appeared first on Dtimes.