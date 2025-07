11月8日(土)・9日(日)に幕張メッセにて開催される、LUNA SEA主催ロックフェス<LUNATIC FEST. 2025>に出演する各アーティストの出演日が発表された。 ◆ ◆ ◆ 【DAY-1】11月8日(土)LUNA SEABRAHMAN、DIR EN GREY、GODLAND、lynch.、MY FIRST STORYNovelbright、SIAMSOPHIA、シド、T.M.Revolution 【DAY-2】11月9日(日)LUNA SEABUCK∞TICK、黒夢、MUCC、NEMOPHILA、凛として時雨、ROTTENGRAFFTYUVERworld、THE YELLOW MONKEY、9mm Parabellum Bullet ※A→Z / 1→9 ◆ ◆ ◆ LUNA SEA結成記念日である5月29日のファンクラブ限定配信番組にて、LUNA SEAのメンバー自らの発表で錚々たるラインナップがアナウンスされていたものの各アーティストの出演日については未公開となっていたが、本日ついにその全貌が明らかになった。 あらためて各日に振り分けられたラインナップを見ても、両日共に狂気の祭典になることは必至だ。2015年(第1回開催)、2018年(第2回開催)に続き、また新たなルナフェス伝説が刻まれる、唯一無二の2日間となるだろう。 そのプラチナ・チケットは、明日7月4日(金)18時より<LUNATIC FEST. 2025>オフィシャル先行受付がスタートする。誰でも申込み可能なチケット一般先行の第1弾だ。 <LUNATIC FEST. 2025>2025年11月8日(土)、9日(日)幕張メッセ展示ホール9〜11 ■チケット先行申込み詳細はこちらhttps://lunaticfest2025.com/news/20250703 ■LUNATIC FEST. 2025特設サイトhttps://lunaticfest2025.com

