内田彩が、7月23日の誕生日にリリースするアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』より、7月9日、7月16日に2週連続で新曲の先行配信することを発表した。 『Re:birthday』は、2024年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」をCD初収録するほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録。7月9日の第一弾のPresave、Preaddもスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。 また、9月15日に神奈川・関内ホール 大ホールで開催するリバイバル公演<AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜>、最新アルバムタイトルを冠にした<AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜>のプレイガイド先行が本日より受付開始。 ◾️アルバム『Re:birthday』2025年7月23日(水)発売 ・10周年記念セット(CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド)\18,700(税込)※コロムビアミュージックショップ限定販売・初回限定盤(CD+Blu-ray)COZX-2188-2189 \4,400(税込)・通常盤(CD)COCX-42509 ¥3,300(税込) ◆2週連続先行配信7月9日に第一弾、7月16日に第二弾の2週連続先行配信が決定https://ayauchida.lnk.to/rebirthday_pre_1 ◆CD収録内容 Minty Smile(作詞:habana 作曲:持田裕輔 編曲:佐藤清喜)★新録 Summer Lasting(作詞:東乃カノ 作曲:宮崎京一(KEYTONE)、清水“カルロス”宥人(KEYTONE) 編曲:清水“カルロス”宥人(KEYTONE))★新録 初めて会った日(作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜)★新録 fuwari(作詞:中村彼方 作曲・編曲:松坂康司)★新録 うさぎのプティフール(作詞・作曲・編曲:ササキトモコ) with me(作詞・作曲・編曲:hisakuni) Not Enough(作詞:渡部紫緒 作曲・編曲:黒須克彦)★新録 Veil of Lies(作詞・作曲・編曲:小野貴光)★新録 ヘルプ!!(作詞・作曲:俊龍 編曲:Sizuk) Explosive Heart(作詞・作曲・編曲:永塚健登) にぎやかな心たち(作詞:只野菜摘 作曲・編曲:坂部剛) ◆初回限定盤:1Blu-ray ・Minty Smile (Music Video) ・Minty Smile (Music Video Making […]

