「玄品」は、は、創業45周年を記念し、2025年7月1日より「玄品45周年記念キャンペーン第1弾」を実施中です。

1980年以来、「もっと多くの人に、手軽にふぐを楽しんでもらいたい」という想いのもと、当時は「てっちり1,980円・てっさ980円」という革新的な価格で提供を始め、ふぐ料理を“手の届くごちそう”へと変えてきた玄品。

そして創業から45年、その想いは冬の“ふぐ”だけでなく、夏の“うなぎ”にも引き継がれ、45周年記念として、国産うなぎをまるごと1尾のせた鰻重を2,980円で提供します。

磨き上げてきた“夏の玄品の味”。

【45周年記念キャンペーン第1弾】

7月1日を皮切りに、玄品では45周年記念キャンペーンの第1弾をスタートします。

玄品らしく“まっすぐ向き合った味”を、より多くの方に楽しめるよう、こだわりの三河一色産うなぎメニューを特別価格で提供します。

<期間>

2025年7月1日〜2025年8月末予定

<内容>

■国産 周年 鰻重(まるごと一尾)

・価格:2,980円(税込)

・内容:鰻重(まるごと一尾)/肝吸い/香の物

■国産 周年 うなぎコース

・価格:4,500円(税込)

・内容:ゆびき/玄鰻てっさ/唐揚げ(2貫)/鰻重(まるごと一尾)/肝吸い/デザート

■せいろ蒸 周年コース

・神楽坂店 限定メニュー

・価格:4,500円(税込)

・内容:鰻せいろ蒸/てっさ 湯引き添え/とらふぐ唐揚げ/白彩サラダ/肝吸い/香の物

※実施は8月末まで(在庫がなくなり次第終了)となります。

※仕入れ状況により、うなぎのサイズや盛付けは変更となる可能性があります。

※下記店舗はキャンペーン対象外となります。

札幌すすきの店、練馬店、亀戸店、八尾店

※神楽坂店は「せいろ蒸 周年コース」のみの提供となります。

【玄品45周年】国産うなぎコース

【玄品45周年】国産うなぎイメージ

【玄品45周年】神楽坂店限定 せいろ蒸コース

9月1日からは「45周年記念キャンペーン第2弾 大感謝祭(仮)」を開催予定です。

■「ふぐも玄品、うなぎも玄品」こだわりの鰻重

三大うなぎどころの1つ、清流で育まれた三河一色町のうなぎの身はふっくらと柔らかく、ほどよく軽い脂。

ぶどう山椒が高貴に香り、最後の一口まで、飽きずに楽しめます。

あわせるご飯は、うなぎの味を引き立てるお米を選定。

炊き方にもこだわり、浸水時間や水分量を何度も調整しながら、お米の粒立ちと甘みが際立つ、理想の仕上がりにたどり着きました。

熱々で提供しますので、ハフハフと美味しいご飯の香りと甘みを存分に味わっていただきたいです。

タレは、醤油と甘さのバランスにこだわった玄品オリジナル。

サラリとしたタレは、凛とした醤油が香り、甘すぎず、うなぎ本来の旨みを引き立てる味です。

何度も試作を重ねながら、玄品らしい“美味で健康的な本物の味”を追い求めてきました。

この夏、味に真摯に向き合ってきた鰻重を、楽しめます。

