¡ÖNIKE¡×¤ä¡ÖAKOMEYA TOKYO¡×¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤«¤é¿©¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªmozo ¥ï¥ó¥À¡¼¥·¥Æ¥£

「mozo ワンダーシティ」では、この春のリニューアルに続き、7月末にかけて新しく7店舗がオープンします。

mozo ワンダーシティ

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積 約107,000m2/延床面積 約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00

レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

「mozo ワンダーシティ」では、この春のリニューアルに続き、7月末にかけて新しく7店舗がオープン。

夏のリニューアルの注目はスポーツブランド「NIKE」、グルメ店舗では「AKOMEYA TOKYO」や「うまい魚が食べたくて」などショッピングから食まで楽しめる店舗が加わります。

新しいお店

〇NIKE(ナイキ) 新店[2F]レディス・メンズ・キッズ

ナイキとジョーダンの最新スポーツパフォーマンスフットウェアとアパレル、そしてライフスタイルプロダクトなど、革新的なパフォーマンス、スタイル、最新トレンドに関心のあるコンシューマーのためのプロダクトを取り揃えます。

スポーツを楽しむ全ての人々が気軽に立ち寄れるストアを目指します。

(2025年7月25日(金)オープン)

≪オープン特典≫

【7/25(金)〜27(日)】

税込15,000円以上お買上げの方にナイキオリジナルボトルプレゼント

※数量限定 ※なくなり次第終了

税込20,000円以上お買上げの方にナイキオリジナルクリアバッグプレゼント

※数量限定 ※なくなり次第終了

〇AKOMEYA TOKYO(アコメヤ トウキョウ) 新店[1F]食料品・生活雑貨

【ロゴ】AKOMEYA TOKYO

【イメージ】AKOMEYA TOKYO

一杯の炊き立てのごはんを中心に広がるおいしい輪をコンセプトに全国から厳選されたお米と、お米に相性抜群のご飯のお供、出汁などの食品や、食器・調理道具などを扱うライフスタイルショップ。

(2025年7月25日(金)オープン)

≪オープン特典≫

売れ筋商品ばかりを集めたお買得セット「祝袋(しゅくぶくろ)」税込3,000円

※数量限定 ※なくなり次第終了

〇うまい魚が食べたくて 新店[1F]魚料理・定食

【ロゴ】うまい魚が食べたくて

【イメージ】うまい魚が食べたくて

新鮮な魚介を毎日仕入れている「うまい魚が食べたくて」がOPEN。

お刺身はもちろん、特大のホッケやさばの干物、フワッ・サクッが代名詞の「手仕込みアジフライ」の魚料理でお出迎えします。

新名物「とろさばの塩焼き」は、脂のノリがとても良くごはんのススム仕上がりとなっています!自分で彩る海鮮丼がグランドメニューに登場!ごはんは、ふっくら艶やかな国産ブレンド米使用。

(2025年7月25日(金)オープン)

≪オープン特典≫

(1)【7/25(金)〜28(月)】お食事注文の方ドリンク税込100円

※何杯でも注文可能 ※酒類除く

(2)【7/28(月)〜8/1(金)】

利用金額1,000円につき、次回お使いいただける10%OFF券を進呈。

※金券内併用可能 ※他券他サービスとの併用不可

〇スガキヤ 改装[シネマ棟1F]スイートフーズ&ラーメン

1946年創業のラーメンとソフトクリームの店「スガキヤ」がシェークやレモネードなど限定メニューが新たに加わり、カフェタイムも楽しめる甘党の店としてリニューアルオープン。

(2025年7月17日(木)オープン)

【ロゴ】スガキヤ

【イメージ】スガキヤ

≪オープン特典≫

【7/17(木)〜30(水)】

(1)注文いただいた方にクリアコースタープレゼント ※先着1,000名さま

(2)注文いただいた方にスーちゃん&スージーステッカープレゼント

(3)税込1,000円以上注文でスーちゃん&スージートートバッグプレゼント

(4)<スガキヤ公式アプリ会員さま限定>

店舗限定商品含むクーポンを配信

※(2)(3)については、数量限定のため、なくなり次第終了

【7/17(木)〜8/6(水)】

(5)<スガキヤ公式アプリ会員さま限定>

スガキヤ公式アプリ画面ご呈示でスーちゃんフラッペ100円OFF

〇築地銀だこ 改装[3F]たこ焼

【ロゴ】築地銀だこ

【イメージ】築地銀だこ

外はパリッと、中はトロッと、タコはプリっと仕上げた“ぜったいうまい!!たこ焼”、ぜひお試しください!

(2025年7月23日(水)オープン)

〇ACE BAGS&LUGGAGE(エース バッグス&ラゲージ) 新店[4F]鞄・雑貨

【ロゴ】ACE BAGS&LUGGAGE

【イメージ】ACE BAGS&LUGGAGE

1940年創業のバッグ&ラゲージメーカー、エースの直営店。

日本製高品質スーツケース「プロテカ」、機能的なビジネスバッグ「ace.」など、多彩なブランドのバッグを取り扱っています。

(2025年6月20日(金)オープン)

〇スーモカウンター サテライト 新店[1F]住まい探しの無料講座・相談サービス

【ロゴ】スーモカウンター サテライト

【イメージ】スーモカウンター サテライト

スーモカウンターは、住まい購入検討中の方へ向けた【無料】相談所です。

「今の年収で買える?」「自分に合う物件や建築会社って?」「何から始めたらいい?」などの疑問や悩みに、中立的な立場からアドバイス致します!何も決まっていなくても相談可能です。

(2025年7月25日(金)オープン)

※2Fにメイン店舗、1F ATMコーナーにサテライト店舗があります。

map

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「NIKE」や「AKOMEYA TOKYO」などショッピングから食まで楽しめる!mozo ワンダーシティ appeared first on Dtimes.