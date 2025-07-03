ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±äÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅðÎÝÀ®¸ù¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈà¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¸¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼4¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤éÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ê¤É¤Ç9²ó¤Ë2ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤Ê¤ª¤â9²ó2¥¢¥¦¥È¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±äÄ¹¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅðÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÈà¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥È(ÅðÎÝµö²Ä)¤ÏÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅðÎÝÀ®¸ù¤Ë¡ÖÁö¼Ô¤òÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¸¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£