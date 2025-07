¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥ÈÅ¸¼¨¤â¡ª·îÌëÌî¤­¤Î¤³±à¡ØÀ¤³¦¤Î¥¯¥ï¥¬¥¿¡¦¥«¥Ö¥ÈÂç½¸¹ç¡ª¡Ù

月夜野きのこ園は、親子で自然や生き物に触れる体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合!』を、2025年7月19日(土)・20日(日)の2日間、群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」にて開催します。

月夜野きのこ園『世界のクワガタ・カブト大集合!』

主催 : 世界のクワガタ・カブト大集合!実行委員会

(有限会社月夜野きのこ園)

日時 : 2025年7月19日(土)・20日(日) 9:30〜16:00

場所 : ノルン水上スキー場

(〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139)

アクセス: 関越自動車道「水上IC」より車で約10分

参加費 : 大人・中学生以上500円、小学生300円、未就学児無料(税込)

※会場は2017年にユネスコエコパークに認定されたみなかみ町に位置し、2023年には1日で2,000人、2024年には2日間で1,700人が来場した人気イベントです。

月夜野きのこ園は、親子で自然や生き物に触れる体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合!』を、2025年7月19日(土)・20日(日)の2日間、群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」にて開催。

●展示即売会

「クワカブソムリエ」が初心者でも安心して飼育を始められるよう、虫の選び方や飼育方法を丁寧に指導。

クワガタ・カブトムシの購入も可能です。

●ふれあいコーナー

ヘラクレスオオカブトの成虫や巨大な幼虫に触れ、巨大ヘラクレスオブジェとの記念撮影も楽しめます。

展示即売会1 ヘラクレスオオカブト

●昆虫教室

7月19日(土):飼育担当Shihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集&飼育教室」(午前・午後の2部制)

Shihoとちっぴー

7月20日(日):ミヤマ仮面&クワガタ忍者による「昆虫教室」(午前・午後の2部制)

「虫はちょっと苦手かも…」という保護者の方でも安心して楽しめる内容になっています。

●目玉企画:ミヤマクワガタ雌雄同体標本展

Shihoが採集した貴重なミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)の標本を展示。

他にもカブトムシやクワガタムシ以外の珍しい昆虫も用意。

大きなムシやきらびやかなムシ、変わった形のムシなど様々です。

●飲食ブース

地元の飲食店による美味しい食事やデザートを提供。

ゆったりとした時間を過ごせます。

